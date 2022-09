Lulù Selassiè umiliata da Manuel Bortuzzo: il gesto di lui fa infuriare il web

Lulù Selassié è stata umiliata dal suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto nella casa più spiata del Grande Fratello Vip, e il gesto di lui ha fatto infuriare come non mai i fedeli sostenitori della Princess più amata della tv.

Lulù Selassié è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Durante il corso di quell’esperienza la Princess ha trovato un certo riscontro da parte del pubblico della rete, ma non solo.

Nella casa più spiata d’Italia la Selassiè ha trovato anche l’amore con Manuel Bortuzzo. Purtroppo però la loro relazione non è durata quanto speravano poiché dopo poco la fine del programma hanno deciso di prendere due strade diverse ed ora lui è felicemente fidanzato con un’altra persona.

I colpi di scena però non finiscono qui perché nelle scorse ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha sganciato la bomba su Manuel e Lulù, rivelando l’ultimo gesto di lui che ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete.

La segnalazione bomba su Manuel Bortuzzo fa infuriare i fan di Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo si è ufficialmente lasciato il passato alle spalle e con questa nuova relazione con Angelica Benevieri sembrerebbe aver trovato il sorriso. Nelle scorse ore però, dopo che Lulù ha risposto con classe alla provocazione, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato la bomba rivelando una notizia che cambia ancora una volta le carte in tavola tra loro.

“Fino a poco tempo prima” rivela l’influencer durante le sue Instagram Stories. “Si sentiva ancora con Lulù, che dire forse alla nuova fidanzata andava bene” ha concluso sganciando il colpaccio rivelando che prima dell’annuncio di questo nuovo fidanzamento, lo sportivo e la Princess si sentivano ancora privatamente e lontano da occhi indiscreti per poi stravolgere tutto con l’annuncio della sua nuova fiamma.

Manuel Bortuzzo ha preso in giro Lulù Selassié ancora una volta o si tratta di voci prive di alcun fondamento? Almeno per il momento il tutto resta un mistero e non è possibile dare una certezza in quanto i diretti interessati hanno preferito non commentare il gossip che li riguarda scegliendo ancora una volta la strada del silenzio.