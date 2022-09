Si è di recente diffusa la notizia che la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, è incinta del suo primo figlio. Nonostante al gioia dei fan, la reazione gelida di Aurora alla notizia diffusasi sul web da molto da pensare…sarà davvero in dolce attesa?

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e sul web in questi giorni non si parla d’altro. Dopotutto, Aurora non è solo la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti (due icone indiscusse dello spettacolo e della musica italiani) ma si è inoltre fatta conoscere negli anni come conduttrice influencer seguita da moltissime tersone. Ma come mai dopo l’annuncio della lieta notizia non ha più pubblicato niente sul suo profilo Instagram?

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, è incinta e i fan hanno accolto la notizia con grande emozione. Qualche tempo fa, infatti, la giovane influencer era stata “beccata” insieme alla madre fuori da una farmacia dopo aver comprato un test di gravidanza. Per giorni si è discusso su chi delle due potesse essere in dolce attesa (molti supponevano fosse più probabile Michelle), ma alla fine è venuto fuori che si trattava proprio di Aurora. L’assenza piuttosto strana dell’influencer da Instagram in questi giorni, però, ha dato molto da pensare. A cosa è dovuto il suo “silenzio stampa”?

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Cosa si cela dietro il suo silenzio

Un silenzio da molti giudicato strano quello di Aurora Ramazzotti (che ha recentemente fatto un’affermazione incredibile) dopo l’annuncio della sua attesa gravidanza.

L’influencer e conduttrice (autrice di uno sfogo molto accorato fatto poco tempo fa), infatti, è solita postare con una certa frequenza i suoi stati d’animo su Instagram, ma da qualche giorno la ragazza è completamente sparita dai radar. Questo suo silenzio ha dato adito a diverse interpretazioni. C’è chi ipotizza un grande risentimento di parte di Aurora, che avrebbe preferito che notizia non trapelasse così presto; ma c’è anche chi pensa che la simpatica influencer non sia davvero incinta e che si sia trattato di una semplice fake news. Ancora non si conosce il motivo esatto del “silenzio stampa” di Aurora, ma siamo certi che ce lo spiegherà lei stessa una volta tornata sul noto social network!