Meghan copia tutte le donne della vita di Harry: lo dicono le foto

By

Per molti Meghan Markle copia tutte le donne importanti della vita di Harry, ma è vero? Abbiamo raccolto delle foto per farci un’idea e la verità non sembra andare a favore della Duchessa.

Negli scorsi giorni Meghan ha rilasciato la prima, lunghissima intervista dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti.

L’intervista è comparsa sul magazine on line The Cut ed è corredata da bellissime fotografie di moda in cui la Duchessa ha posato come una top model di altri tempi.

Proprio a partire da quelle fotografie sulla rete si sono diffuse molte polemiche sulle scelte editoriali di Meghan.

Perché ha scelto di posare esattamente in quella maniera e con quegli abiti? Quali sono state le sue ispirazioni? In rete sono comparse immediatamente delle prove fotografiche del fatto che quasi nulla di quegli scatti era originale.

Meghan copia la fidanzata di Harry, sua madre e una grande regina: ma perché?

Il bianco è sempre stato uno dei colori preferiti di Meghan per comparire in pubblico. Viene associato alla purezza, all’onestà e alla bontà, tutti ideali che la Duchessa vuole comunicare.

Non stupisce quindi che Meghan abbia scelto di posare con un completo bianco, da vera imprenditrice.

Quello che però ha stupito non poco è constatare che la ex fidanzata di Harry ha posato con un completo molto simile e su uno sfondo molto simile appena due anni fa.

Tra l’altro, Chelsey è stata la più amata in assoluto delle fidanzate di Harry e anche colei che gli è stata accanto nei giorni più difficili della sua vita, quelli in cui ha dovuto fare i conti con la dipendenza da droga e alcool. Per questo motivo spesso è stata accostata e preferita a Meghan.

Le citazioni di Meghan però non finiscono qui. Per una seconda fotografia, che l’ha vista posare con un bellissimo abito bianco e nero, Meghan ha preso ispirazione da due donne appartenenti a famiglie reali e amatissime dal pubblico appassionato di storie Royal.

La prima è Grace Kelly, celebre attrice che ha sposato un Principe (il Principe Ranieri di Monaco) e che molto prima di Meghan ha dimostrato che tra le dive del cinema e i Principi europei possono scoppiare dei grandi e travolgenti amori.

Grace Kelly è ancora un esempio di classe, di stile e di eleganza intramontabile: una vera e propria icona di stile per tutte le donne del mondo.

Se per lo schema di colori del suo abito Meghan si è chiaramente ispirata a Grace di Monaco, i più maliziosi hanno visto anche una diretta citazione del bellissimo ritratto fotografico di Kate, che è stato reso pubblico (insieme ad altri due) in occasione del quarantesimo compleanno della moglie di William.

In questo caso sono la posizione e l’inquadratura a ricordare moltissimo la foto di Kate, ma la differenza è sostanziale. Se infatti Kate guarda lontano dall’obiettivo, Meghan guarda fisso nella macchina fotografica, come a voler catturare l’attenzione dell’osservatore.

Si tratta di uno stratagemma utilizzatissimo da Meghan, tanto che anche nelle foto “non ufficiali” l’attrice viene ritratta spessissimo mentre guarda in camera.

Oltre all’attrice divenuta Regina di Monaco e alla futura Regina d’Inghilterra, però, Meghan si è ispirata moltissimo anche a un’altra donna che è stata in grado di conquistare il cuore di un Re senza avere sangue blu.

Si tratta di Wallis Simpson, la cosiddetta Duchessa Americana per cui il re Edoardo VIII (zio della Regina Elisabetta) rinunciò al trono.

All’epoca Wallis era considerata una donna bella, raffinata, colta e intelligente. Niente a che vedere con le poco raffinate e poco colte nobildonne inglesi. Sembra chiarissimo che Meghan abbia deciso di ispirarsi il più possibile a Wallis proprio per far notare il più possibile le differenze tra lei e tutte le altre donne di Harry.

In questa carrellata di donne bellissime e potenti, però, manca il modello assoluto di Meghan Markle, che da sempre copia una donna in particolare: Lady Diana.

In moltissime occasioni Meghan ha sfoggiato outfit e pose molto simili a quelle di Lady Diana e lo ha fatto anche nel corso della cerimonia di apertura degli Invictus Games 2022, alla quale ha partecipato per sostenere Harry.

Anche durante quel discorso che avrebbe dovuto vedere Harry al centro della scena Meghan non ha potuto evitare di citare quasi alla lettera la Principessa Diana, di cui indossa sempre anche i gioielli (quegli stessi gioielli che la Corona ormai ha perso per sempre).

Secondo le indiscrezioni che sono circolate nel 2016 e negli anni successivi, Meghan indossava lo stesso profumo di Diana quando lei e Harry sono usciti per il loro primo appuntamento e ha sempre creato volontariamente dei parallelismi tra la sua esperienza e quella della Principessa del Galles. Delle coincidenze molto romantiche per alcuni, molto inquietanti per altri.

Ovviamente le affermazioni di Meghan non sono piaciute alla famiglia di Diana, che in più di un’occasione ha espresso opinioni molto diverse, anche quando a sostenere quelle stesse opinioni era il figlio stesso di Diana, Harry.

Meghan continuerà a prendere a modello altre donne o finalmente ci farà capire chi è davvero?