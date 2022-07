L’amaro sfogo di Aurora Ramazzotti e ha perfettamente ragione!

Aurora Ramazzotti si sfoga così, sui suoi profili social: non poteva trovare un modo migliore per farlo. Ecco cosa ha detto e come l’ha detto!

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte con due genitori d’eccezione Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha voluto finalmente rispondere a tutte le provocazioni che da anni le fanno usando un modo ironico e alquanto originale.

Abbiamo esordito sottolineando il fatto che Aurora Ramazzotti sia una figlia d’arte per raccontarvi ancora meglio quello che le è successo recentemente.

La giovane “figlia di” da anni attiva sui social, impegnata su tematiche di body positive e anche conduttrice ha chiuso una volta per tutte le bocche ai numerosi haters che la accusano di essere “famosa” solo perché si chiama Ramazzotti di cognome. Mostrando odio nei suoi confronti e indicandola come una privilegiata.

Aurora Ramazzotti dice basta agli haters…con una canzone!

Dopo una vita vissuta a subire il confronto con la bellezza e bravura della madre, e il peso di un cognome tanto importante, Aurora ha detto basta ai suoi haters, sfogandosi con una canzone rap.

Il titolo del brano composto dalla giovane Aurora è “Se non facessi Ramazzotti di cognome” e attraverso queste rime Aurora riassume una vita intera vissuta a dover subire i pregiudizi della gente e le provocazioni secondo cui sarebbe arrivata dove è arrivata solo per via dei suoi genitori “famosi”.

Così, l’influencer ha risposto cantando una canzone rap e riprendendosi in un Tik Tok (poi pubblicato anche su Instagram) che ben presto è diventato virale. All’interno del testo del brano compaiono frasi sui retaggi culturali.

Aurora infatti spiega, con ironia, che esiste un problema culturale nei confronti di tutti quelli che, come lei, seguono le orme dei genitori. Avvocato, giudice, postino, medico o lavoratore dello spettacolo non importa. Alla fine, il pregiudizio dei “figli di” c’è sempre. Solo che, come lei stessa sottolinea nel corso delle rime in versi, nel caso dei lavoratori dello spettacolo c’è più visibilità.

Infatti lei stessa ha dichiarato: