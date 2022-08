La fatina più chiacchierata di sempre è l’ex gieffina Lulù Selassié. Questa volta continua a far parlare di sé in modo inaspettato: stupisce tutti, ecco come.

Niente è come prima per Lulù Selassié, la giovane ex gieffina ed aspirante artista del mondo della musica. Negli ultimi mesi, la sua vita totalmente cambiata. Dalla separazione con Manuel Bortuzzo, anche lui ex gieffino e promessa del nuoto alle Olimpiadi, la fatina ha rivoluzionato tutto. L’ufficializzazione della nuova storia del suo ex è stata una doccia gelata, ed ecco come risponde.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati fidanzati durante tutto il reality il Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, e con il debutto da opinioniste di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La loro relazione è stata molto travagliata. Prima scoppia una passione irrefrenabile, poi lui la lascia e inizia a non trattarla bene. In seguito, lui si ravvede e tornano una coppia. Alla fine, una volta fuori dalla casa di Cinecittà, durante la convivenza nella casa di lui a Roma, qualcosa non va e rompono definitivamente.

Scatta il caos nel web dopo la separazione, ma anche dopo l’ufficializzazione della nuova relazione di lui. Così, tutti attendono la risposta della Fairy che arriva tempestivamente.

Lulù Selassié risponde così alle relazione di Manuel

Il nome della nuova fiamma di Manuel Bortuzzo è Angelica Benevieri, si tratta di una Tik Toker di vent’anni con un grosso seguito nel web. La foto condivisa da lei come Instagram stories e poi ripubblicata dal diretto interessato, ha fatto il giro dei social media in pochi secondi, e Lulù è stata subito informata.

I suoi sogni d’amore non sono andati come sperati, ma di certo l’ex gieffina è cresciuta molto. Chiunque si sarebbe immaginato uno sfogo incredibile sempre mediante i mezzi di comunicazione digitali ed istantanei, ma niente è stato come previsto.

Dopo aver visto lo scatto che ufficializza la relazione, non ha detto nulla: mantiene il silenzio! Da come si evince dalla foto in questione, ha deciso di godere dei giorni di estate rimasti, passandoli in compagnia dei suoi amici come Giacomo Urtis e delle altre sorelle sue fedeli alleate.

Le novità che riguardano Manuel Bortuzzo e la nuova fidanzata sono freschissime, soprattutto lasciano non poco i fan senza parole, i quali non si sarebbero immaginati una nuova relazione così velocemente.

Senza commentare nulla, Lulù va dritta per la sua strada ricca di sogni tutti da realizzare.