Devi pesare la valigia ma non hai la bilancia? Questo trucco è infallibile

Non hai a tua disposizione la bilancia per pesare la valigia? Non preoccuparti! Risolvi il grattacapo seguendo questi consigli.

Stai per partire per la tua fantastica vacanza ma prima vuoi assicurarti che la tua valigia rientri nei limiti di peso previsti dalla compagnia aerea?

Però ti sei accorta di non avere nelle vicinanze una bilancia. E allora come si fa per risolvere questo fastidioso problema? Continua a leggere per scoprirlo.

Fai a meno della bilancia per pesare la valigia: abbiamo noi la soluzione

É proprio frustrante quando si è in prossimità di un viaggio e non si ha la possibilità di pesare la propria valigia. Per non rovinare la tanto agognata vacanza, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Qui di seguito troverai tutti i passaggi necessari per pesare il tuo bagaglio utilizzando una tecnica di bilanciamento. Ecco di cosa hai bisogno:

Una tavola

Una bottiglia d’acqua piena per avere equilibrio

Oggetti di peso noto, come manubri, confezioni di cibo secco come farina e riso

Qualcuno che vi dia una mano in più

Ora è giunto il momento di scoprire come usare gli oggetti sopraelencati per pesare la valigia, anche senza la necessità di una bilancia. Posiziona la tavola sopra una bottiglia d’acqua posta orizzontalmente. Assicurati di mettere la bottiglia d’acqua al centro. A questo punto posiziona il bagaglio su un’estremità della tavola e chiedi a qualcuno di tenerlo in posizione. Fatto ciò, puoi iniziare ad aggiungere gli oggetti di peso noto alla seconda estremità fino a raggiungere l’equilibrio. Anche in questo caso, accertati che la bottiglia d’acqua sia al centro, perché le due estremità devono avere la stessa lunghezza per funzionare. Sommando il peso di tutti gli oggetti posizionati sulla seconda estremità si otterrà il peso corretto della valigia.

In alternativa, puoi utilizzare altri metodi per pesare il tuo bagaglio senza una bilancia. Se hai un tubo abbastanza robusto o qualcosa di simile attaccato al soffitto, basta avvolgere una corda intorno ad esso e cercare di bilanciare il tuo bagaglio su un’estremità e una borsa piena di oggetti di peso noto sull’altra estremità fino a quando entrambi gli oggetti si trovano alla stessa altezza. Infine, ma non meno importante, puoi usare le tue mani per determinare il peso approssimativo. Prova a confrontare il peso della tua valigia con quello di un oggetto simile che conosci, presente in casa o in albergo. Non sarà molto preciso, ma dovrebbe avvicinarsi abbastanza.