Il nome della nuova dama di Uomini e Donne è stato finalmente reso noto e non si tratta di un volto sconosciuto al grande pubblico. Ecco dove l’abbiamo già vista.

Ora si conosce il nome della nuova dama che prenderà parte alla nuova edizione del dating show più amato della tv, Uomini e Donne. Si tratta di una showgirl già vista nello show di Canale 5 e molti di voi di sicuro la ricorderanno per un altro programma a cui ha preso parte poco tempo fa. Ma di chi si tratta esattamente?

La nuova dama di Uomini e Donne è un volto noto della tv particolarmente apprezzato dal grande pubblico per la simpatia tipicamente romana che ha sempre sfoggiato in ogni occasione. La donna aveva già preso parte al dating show di Maria De Filippi e aveva fatto girare la testa ad Armando Incarnato (che ha di recente lanciato una bomba sui social), Fabio Antonucci e Riccardo Guarnieri. Avete intuito di chi stiamo parlando?

Chi è la nuova dama di Uomini e Donne: un volto conosciutissimo

Ritorno in grande stile per la splendida Gloria Nicoletti, che sarà la “nuova” dama di Uomini e Donne (in ripartenza a settembre).

Gloria è sempre stata molto apprezzata dal pubblico del noto programma di Maria De Filippi. Oltre all’innegabile bellezza, infatti, Gloria ha più volte dimostrato di possedere una simpatia non comune. Queste caratteristiche le hanno permesso di conquistare corteggiatori conosciutissimi come Riccardo Guarnieri (l’ex grande amore di Ida Platano, dimagrito molto dopo il programma), Fabio Antonucci e Armando Incarnato. Ma la Nicoletti ha preso parte anche a un altro noto programma che ha ottenuto grande successo solo poco tempo fa. Ha infatti recitato in Alta infedeltà, programma prodotto da Discovery, in cui ha interpretato una moglie che, delusa dal marito, inizia una intensa storia d’amore con un amante molto passionale.

Insomma, non si tratta certo di un volto nuovo al piccolo schermo, ma i fan saranno di certo molto contenti di rivedere Gloria di nuovo all’opera nel programma che più di tutti l’ha lanciata. La bella Nicoletti tornerà a fare strage di cuore nel celebre salotto di Canale 5? Staremo a vedere qual che combinerà nella prossima edizione di Uomini e Donne (ma siamo certi che non disattenderà le aspettative).