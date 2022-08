Manuel Bortuzzo è stato “pizzicato” a baciare la sua nuova fidanzata e sembra aver finalmente messo da parte la tormentata storia d’amore con la principessina Lulù Selassié. Ma chi è la nuova fiamma del noto atleta?

Tempo di cambiamenti per l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo, che è stato avvistato in compagnia di una nuova ragazza. Sembrano lontani i tempi della storia d’amore con la principessa etiope Lulù Selassié, di cui si è molto discusso nei mesi scorsi. Ma chi è la nuova fidanzata del noto atleta? A rivelare la sua identità ci ha pensato Manuel stesso.

Manuel Bortuzzo ha voltato pagina e ora sembra si stia frequentando con una nuova ragazza dalla bellezza incredibile. A confermare la voce ci ha pensato lo stesso Manuel, che suo suo account Instagram ha voluto comunicare a tutti fan (e ai giornalisti sempre ghittiossimi di notizie del genere) il nome della sua nuova ragazza. Ecco di chi si tratta. Sarà un amore duraturo o un fuoco di paglia?

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: ecco chi è

La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo (che ha saputo rinascere dopo una sparatoria che l’ha costretto sulla sedia a rotelle) si chiama Angelica Benevieri ed è una nota influencer. A comunicarne l’identità ci ha pensato Manuel in persona sul suo profilo Instagram.

Anche Angelica ha approfittato del “coming out” di Manuel per condividere la prima foto ufficiale dei due insieme sui social. Nella foto pubblicata dalla ragazza si vede la nuove, freschissima coppia scambiarsi un bacio appassionato. Angelica ha poi aggiunto un cuoricino rosso all’immagine. La pubblicazione di questa notizia da parte di Manuel e della sua ragazza mette finalmente un freno alle tante voci che in questi giorni si erano susseguite riguardo alla “affollata” vita sentimentale dell’atleta. Lui stesso ha infatti voluto chiarire una volta per tutte (anche, probabilmente, per rispetto nei confronti di Angelica) di avere una sola ragazza, alla quale tiene moltissimo.

Brutta delusione per Lulù Selassié (che oggi ha dato una svolta alla sua carriera), che aveva sempre sperato che Manuel tornasse sui suoi passi e le chiedesse di tornare insieme. Pare, invece, che l’atleta abbia del tutto dimenticato l’influencer e principessa (che, difatti, è sempre stata la più innamorata tra i due). C’è da chiedersi quale sia stata la primissima reazione di Lulù alla notizia (e se non stia tramando una “vendetta”…)