Se desideri fianchi più pieni crea il giusto volume con gli abiti a balze

Sia che si abbia un corpo a rettangolo sia che si desideri semplicemente apparire più sinuose nella zona fianchi – lato b ormai rilassata dopo lo scadenza dell’abbonamento in palestra (che non abbiamo piu rinnovato), indossare un abito a balze è un’ottima soluzione.

Quando pensiamo alle balze ci immaginiamo ballare su un palco in legno ad una festa di paese, ricordiamo il vestito della domenica di quando eravamo bambine o sogniamo di essere ancora al mare alla ricerca della posa migliore per la foto perfetta.

Ad accomunare tutte queste situazioni è la gioia, che oggi uniamo all’utilità di farci apparire come vorremmo essere.

Le balze camuffano o creano volume in base ai nostri desideri

Per un appuntamento galante ecco il vestito corto con corpetto definito e spalline sottili di Le Style de Paris (29,50 euro). Il colore rosso intenso e le balze a onda sulla gonna, mettono al centro dell’attenzione un capo super femminile che farà girare la testa anche alle altre donne.

Restando in orario serale c’è la proposta di Vanessa Scott scontata del 54% (oggi in vendita su Yoox a 51 euro). Completamente in raso e Made in Italy, ha le balze su tutta la lunghezza che in tinta unita nera e con il collo a v spiccherà tra mille outfit. L’effetto volume che tanto bramiamo oggi però potrebbe essere eccessivo in questo caso quindi meglio indossarlo solo con le fisicità di cui ci occupiamo.

Per una giornata al parco o per il brunch con le amiche invece meglio orientarsi su colori più freschi e modelli piu naïf. La gonna gialla in popeline a balze di Twinset sembra essere l’ideale, meglio se abbinata ad una maglia lilla. Da mettere con un paio di sneakers teen stile Converse o con un sandalo basso, costa 88,50 euro già scontata sul sito ufficiale del brand.

Altra idea è quella di coniugare le balze agli abiti in pizzo così da avere l’outfit perfetto per una serata importante. In questo caso però meglio restare su tonalità sobrie, la classe si vede anche da queste piccole grandi scelte di stile.

Silvia Zanchi