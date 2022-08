‘Bentornata a casa!’: Ilary riceve il messaggio inaspettato. Grande gioia tra i tifosi

Un messaggio decisamente insolito quello ricevuto da Ilary Blasi ma che ha suscitato grande stupore tra i fan.

La coppia del momento non smette mai di sorprenderci, ma l’ultimo messaggio ricevuto dall’ex letterina ha decisamente lasciato basiti i suoi numerosi fan.

Francesco ed Ilary nell’ultimo periodo sono saliti alla ribalta a seguito dell’annuncio pubblicato alcune settimane fa, dove si ufficializzava la loro separazione. Una separazione però già nell’aria da diverso tempo, anche se le voci non si sono mai arrestate, sin da quando i due sono convolati a nozze. Un rapporto durato ben 17 anni, perciò non stupisce che ci sia stato un certo stupore quando la coppia ha deciso di divorziare. Negli ultimi giorni però è stato un messaggio a far discutere. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Rivuole la sua Ilary

La storia tra Blasi e Totti non è stata certamente esente da voci e presunti flirt, ma l’annuncio della loro separazione ha lasciato a bocca aperta mezza Italia. La coppia romana è convolata a nozze il 19 giugno 2005 presso la Chiesa dell’Aracoeli di Roma. Un giorno a dir poco memorabile non solo per i protagonisti ma anche per i migliaia di fan che si erano radunati per vedere il loro capitano pronunciare il fatidico sì.

Ilary era già incinta del primo figlio Christian, nato alcuni mesi più tardi e che al momento sembrerebbe seguire le orme calcistiche del papà. Due anni dopo è venuta al mondo Chanel, mentre 6 anni fa la coppia ha accolto Isabel. Una famiglia che sembrava non attraversare alcuna crisi, nonostante le varie voci che circolavano ormai da diverso tempo. Queste voci erano iniziate con una foto che ritraeva alla stadio il pupone insieme ad una donna, che si è scoperto essere poi Noemi, la donna che al momento sta frequentando e che presumibilmente ha portato alla rottura definitiva della coppia. Secondo altre indiscrezioni la Blasi e Totti avrebbero avuto una relazione aperta, a patto che nessuno dei due uscisse allo scoperto con un’altra persona. A quanto pare però il patto sarebbe sfumato quando Totti avrebbe deciso di rendere pubblica la storia con Noemi.

In questo periodo sia Ilary che Francesco hanno cercato di rimanere il più possibile fuori dai riflettori. La ex letterina ha addirittura fatto le valigie scegliendo di allontanarsi dal Bel Paese, almeno per un po’, e ne ha approfittato per passare del tempo con i suoi tre figli. Totti invece è rimasto nelle vicinanze ma anche lui ha cercato di evitare paparazzi e ulteriori indiscrezioni sulla sua nuova storia e soprattutto sulla nuova fiamma. A quanto pare però è stato un messaggio a spiazzare i fan della coppia. Il messaggio è stato scritto dai tifosi della Lazio, nel corso di una partita: “Bentornata a casa Ilary”. Infatti, prima di conoscere il suo ex marito, la Blasi era una tifosa laziale, così come la sua famiglia. Insomma, una vera frecciatina non solo alla conduttrice ma anche e soprattutto all’ex capitano della Roma, avversario storico della squadra biancoceleste.