La pellicola si strappa ogni volta? Ovvio! La riponi nel posto sbagliato!

Sai come si fa ad utilizzare la pellicola per alimenti nel modo giusto: ecco svelato il trucco per non strapparla.

La pellicola per alimenti è un oggetto che non può mai mancare in cucina. Essa infatti è ideale per isolare gli alimenti quando devono essere riposti in frigorifero o in freezer ed è perfetta per conservarli al meglio.

Non solo, essa permette di non far diffondere gli odori nel frigorifero, e proprio come l’alluminio è quindi fondamentale.

Il suo potere isolante poi conserva il cibo dalle contaminazioni e dall’umidità così come dall’aria. Uno degli inconvenienti che però possono capitare è che la pellicola si rompa o non si srotoli in modo uniforme quando dobbiamo utilizzarla: scopriamo allora il trucco per adoperarla nel modo giusto.

Ecco il trucco per utilizzare la pellicola senza strapparla

Cos’è la pellicola trasparente per alimenti? Si tratta di un oggetto molto utilizzato in cucina, ma non solo, qui trovi tutti gli usi alternativi, che permette di non far entrare i cibi in contatto con l’aria e quindi di farli ossidare o disidratare. Scopri anche come conservare i cibi e gli errori da non fare.

Si usa per avvolgere verdure, frutta ma anche altri cibi crudi o cotti a patto che siano già freddi. Essa però non è indicata per i cibi grassi perché le particelle di plastica possono finire sui cibi inficiandoli.

Di pellicole poi ne esistono di vari tipi alcune sono in PVC e altre in PE. Le prime quelle in polivinilcloruro hanno una base di materia plastica derivante dal petrolio e sono più aderenti e impermeabili.

Contengono all’interno però alcune sostanze nocive come il cloruro di vinile, una sostanza considerata cancerogena e ftalati. Quella in PE ovvero polietilene, è meno flessibile e più adatta a cibi secchi, ma anche a quelli grassi o che contengono alcol.

Al di là della composizione delle varie pellicole di cui non tratteremo in questa sede quello che invece vogliamo svelare è un trucco davvero utile che ci permetterà di utilizzare la pellicola senza strapparla.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di utilizzare la pellicola e di vederla strapparsi o non aprirsi in modo uniforme. Un inconveniente che capita spesso in cucina, specie se poi siamo di fretta e non abbiamo tempo tempo da dedicare alla preparazione dei cibi.

Può capitare di dover srotolare la pellicola in fretta e furia e di vederla rompersi in modo inequivocabile. Come comportarsi allora? Esiste un trucco che forse non tutti conoscono e che utilizzano in particolare gli chef.

Per stendere il cellophane in modo uniforme e senza strapparlo il segreto è tenere il rotolo della pellicola al fresco ma non in un posto qualsiasi bensì in frigorifero. Se fai parte di quella cerchia di persone che hanno trovato problemi nello srotolare e stendere la pellicola ecco il rimedio giusto.

Tenendo il rotolo di pellicola per alimenti in frigorifero alle basse temperature, questo farà in modo di renderla molto più gestibile quando poi si deve andare a tagliarla. Il freddo infatti riesce a eliminare l’elettricità e la viscosità in questo modo sarà possibile usarla molto più facilmente.