Simona Branchetti, la nota conduttrice di Morning News, potrebbe aver iniziato una relazione con l’ex di Anna Falchi Andrea Ruggeri? Ecco cosa ha rivelato la giornalista.

Nuovo amore per la giornalista nonché conduttrice di Morning News Simona Branchetti? Alcune voci che hanno iniziato a circolare qualche giorno fa, infatti, affermano che la donna abbia iniziato una relazione passionale con l’ex di Anna Falchi, Andrea Ruggeri. Proprio su questo la giornalista è stata interrogata nientemeno che dalla collega Caterina Collovati, chiaramente curiosa riguardo la vita sentimentale della Branchetti. Ecco come ha risposto la conduttrice di Morning News.

Simona Branchetti ha davvero un nuovo amore famoso? Stando a quanto affermato da alcune voci, la nota giornalista avrebbe iniziato una storia con l’ex di Anna Falchi (uscita da poco allo scoperto con Lui), Andrea Ruggeri. Una storia che, se confermata, manderebbe in visibilio i fan della famosa giornalista. Ma cosa ha dichiarato la Branchetti a riguardo? Pare che la sua risposta a queste insinuazioni sia stata molto decisa…

Simona Branchetti innamorata dell’ex di Anna Falchi? La risposta della giornalista

Simona Branchetti, la famosa conduttrice di Morning News, è di recente finita nell’occhio del ciclone dopo che alcune sue foto in compagnia dell’ex di Anna Falchi Andrea Ruggeri in Salento sono state messe in circolazione.

A porle la domanda chiave sulla sua presunta liaison amorosa con Ruggeri è stata la collega giornalista Caterina Collovati. “Posso farti una domanda indiscreta? Siccome il nostro Alessi ha parlato di un’atmosfera particolare che si crea quando c’è un amore estivo e io ti vedo più raggiante del solito, non è che tra poco parleremo anche di un amore tuo?”. A questa domanda molto diretta Simona ha risposto in modo molto imbarazzato. “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia…“ ha tenuto a precisare la giornalista.

A prendere la parola, a questo punto, è stato Alessi (direttore di Novella 2000 che ha più volte fatto discutere per le sue opinioni molto decise su vari argomenti): “Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio”, ha asserito il giornalista. “Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti“. Insomma, sembra che alla fine non ci sia alcuna storia d’amore all’orizzonte tra la Branchetti e Ruggeri. Ma mai dire mai comunque…