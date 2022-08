Elodie e Andrea Iannone formano la coppia più chiacchierata del momento. Ma c’è una verità che nessuno conosce, così la sveliamo noi.

Stanno insieme oppure no? Cosa ci fanno in vacanza nello stesso posto? Ebbene, qualcosa non quadra, o meglio ci sono dei dettagli che non passano inosservati. Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme, ed oltre le foto, salta fuori la verità sul loro rapporto e come si sono conosciuti.

Chi l’avrebbe mai detto di vedere questo duo insieme? In seguito agli ultimi eventi della vita di entrambi, si sarebbe immaginato di tutto, meno che di vederli insieme. La cantante sembrava ormai aver raggiunto la pace con l’ex, il famoso rapper Marracash, mentre il pilota era diretto su altri fronti.

Così, tra uno scatto e l’altro emerge qualcosa di totalmente inaspettato e che coglie l’interesse dei fan dei beniamini del mondo dello spettacolo.

Elodie e Andrea Iannone avvistati: verità sul rapporto!

Avvistati sulle spiagge della Sardegna, stanno vivendo delle vacanze in compagnia di amici, ma soprattutto sono molto vicini. E’ il settimanale del conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a sganciare la bomba e a condividere dei dettagli inediti, i quali non possiamo non condividerli con il pubblico. Con gli scatti di Chi magazine, ecco la news.

Appunto, la Sardegna sembrerebbe essere il luogo “galeotto” che li ha fatti incontrare. Da collante degli amici in comune, tra cui la conduttrice sportiva e giornalista di DAZN Diletta Leotta, e un altro personaggio noto nel settore dello showbiz, Attilio Cusani.

Tra loro è nato qualcosa di unico e magico, dal momento in cui è come se fosse scoccata una scintilla. Tutto è iniziato con una certa curiosità, che ha portato ad avere dell’interesse e poi un’empatia inaspettata che ha finito per renderli sempre più complici. Così, il pensiero fissi dell’uno per l’altra li ha portati a casa di lui a Lugano, dove starebbero passando del tempo insieme.

Di recente, la cantante ha fatto parlare di sé per un gesto pubblico inedito, e con l’aggiunta della news del giorno, i fan non possono non essere senza parole.