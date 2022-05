Elodie, il gesto che non aveva mai fatto: ora cambia tutto

La cantante più amata del momento, Elodie torna a far parlare di sé con un gesto inaspettato sui social, è proprio cambiata.

Bellissima come una dea, intrigante e piena di fascino. Parliamo ovviamente di Elodie, una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi anni. La splendida Di Patrizi è giunta alla popolarità con la sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e da allora non abbiamo più smesso di sentir parlare di lei.

Capelli cortissimi e rosa agli esordi, è stata subito chiaro che la cantante fosse dotata di una personalità unica e particolare, che coniuga perfettamente allo stesso tempo talento e stile. Elodie, nata da padre italiano e madre francese creola, originaria di Guadalupe, è nata e cresciuta in parte a Roma, per poi trasferirsi a Lecce e svolgere vari lavoretti, prima di raggiungere finalmente il successo.

Oggi continua a farci cantare e ballare con il suo ultimo singolo in radio, “Bagno a mezzanotte“, già diventato un vero e proprio tormentone. Ma anche la sua vita privata attira molto la curiosità, tanto che ancora si parla (e si spera) di un ritorno di fiamma con il rapper Marracash, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. I due sono rimasti in buoni rapporti, ma non è stato ufficializzato nessun nuovo fidanzamento per Elodie.

La regina di fascino questa volta fa parlare di sé per due scatti familiari, ecco le foto da bambina con la mamma.

Per quanto riguarda la sua famiglia e il suo passato, però, Elodie è di sicuro una persona molto riservata. In qualche intervista ha raccontato le difficoltà affrontate da lei e la madre quando era una bambina fino al momento della svolta, ma sempre lasciandosi andare poco. La sua pagina Instagram è ad oggi seguitissima e conta 2,7 milioni di fan, che attendono con ansia i suoi aggiornamenti.

Scorrendo il suo profilo, troviamo generalmente splendide foto e shooting professionali, come quello tratto dall’ultimo album che ha fatto letteralmente girare la testa. Non mancano poi anche le copertine più glamour, perché la bellezza smisurata della cantante l’ha fatta diventare uno dei nuovi volti della moda e del beauty. A proposito, vuoi copiare il suo make-up? C’è spazio poi anche per viaggi ed eventi mondani, come la Milano Fashion Week, durante la quale una favolosa Elodie si è fatta ritrarre in compagnia di Donatella Versace all’ultima sfilata.

Ieri, però, nelle sue stories la Di Patrizi ha lasciato davvero il segno. Ha catturato subito l’attenzione del web la sua scelta di pubblicare alcune foto familiari, che abbiamo voluto condividere qui con voi. L’ex allieva di Amici appare da bambina, con folti e ricci capelli neri ed un dolce sorriso. Di fianco a lei una donna bellissima che, anche se non specificato, sembra essere proprio la mamma. Le storie suscitano molta tenerezza e probabilmente è stato questo il sentimento di Elodie che, per la prima volta, ha deciso di scavare in dei ricordi così profondi dell’infanzia e soprattutto condividerli con i suoi fan. Insomma, in questa versione ci piace ancora di più!