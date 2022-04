Vuoi uno sguardo profondo e magnetico? Copia il make up occhi di Elodie

By

Se vuoi avere uno sguardo profondo, magnetico e sensuale copia il make up occhi di Elodie. Ecco come si realizza.

Elodie è un’icona non sono musicale, ma anche di stile, dobbiamo ammetterlo. La cantante è l’emblema della bellezza che coesiste con il talento.

E sappiamo che è anche molto attenta a come si veste, ma soprattutto a come si trucca.

Non a caso, non molto tempo fa aveva lanciato un’esclusiva capsule collection in collaborazione con Sephora ed era stata la prima volta che l’azienda aveva intrapreso questo tipo di partnership in Italia.

Le tonalità che l’artista proponevano andavano dal bronze ai colori accesi (come il rosa, il fucsia e l’aranciato). Erano glamour, trendy, pop, in pieno stile Elodie insomma.

E sempre seguendo la scia del suo stile – e anticipando alcune delle tendenze attuali di beauty – anche il packaging realizzato da sua madre, Claudia Marthe Mitai, era stato studiato ad hoc per diventare una sorta di opera d’arte.

Insomma il suo era un punto di incontro tra make up, design e non mancava anche un tocco di verve artistica data dalle quote riportate nel retro di ogni pack, con cui Elodie cercava di raccontare le sue palette.

Sappiamo comunque che la svolta della cantante – a livello puramente di trucco, quindi non parliamo assolutamente del suo lato artistico – è arrivata grazie al suo incontro con Mr Daniel Makeup, uno dei guru italiani di stile, nonché art director di Nabla Cosmetics.

Ad oggi soprattutto il make up occhi di Elodie è invidiatissimo e copiatissimo: ma come si realizza e, quindi, come lo potrai copiare? Te lo spieghiamo noi.

Il make up occhi di Elodie: ecco come lo puoi copiare

Il make up occhi di Elodie non è difficile da copiare. Dobbiamo però subito dire che, avendo lei gli occhi verdi, i capelli scuri e la carnagione olivastra, è studiato ad hoc per questo tipo di colori.

Ma ciò non significa assolutamente che non possa provare a riproporlo anche chi ha un incarnato, un colore di occhi e capelli diversi, magari con qualche piccola modifica nel colore dell’ombretto.

Il punto forte del make up di Elodie? Le ciglia. Sempre lunghissime, pettinatissime, voluminosissime, rendono il suo sguardo profondo, penetrante, sensuale.

Il suo segreto? Le ciglia finte “a ventaglio”. A questo proposito dobbiamo subito svelarti un trucco che potrai adottare per avere un risultato quanto più simile possibile alla cantante.

Le ciglia finte non vanno né comprate né messe a caso. Partiamo subito dicendo che oggi esistono anche quelle magnetiche, che sono molto più facili da applicare.

In questo caso per farlo servirà solo l’apposito eyeliner (che sarà comunque presente nella confezione, quindi non dovrai acquistarlo a parte).

Una volta applicato, dovrai solo posizionare esattamente sopra le ciglia finte, che saranno letteralmente attratte dall’eyeliner.

C’è un però: anche per appoggiarle serve una certa precisione. Per prima cosa dovrai provarle, per vedere se la loro “grandezza” è quella giusta per il tuo occhio.

Non dovranno essere più lunghe del tuo occhio, quindi in questo caso dovrai tagliarle e solo dopo le potrai posizionare.

Poi anche per quanto riguarda la lunghezze e l’ampiezza dovrai stare attenta al risultato che vuoi avere.

Innanzitutto, se troppo lunghe, correrai il rischio che diventino fastidiose, perché potrebbero arrivare a toccare addirittura la palpebra fissa.

Come fare in questo caso? Accorciandole con una forbicina, facendo attenzione però a non creare asimmetrie.

In commercio ne esistono vari tipi e spesso nelle confezioni troverai diverse opzioni e potrai quindi scegliere tra queste quella adatta a te.

Di sera, magari, prediligi un paio più folto, ma di giorno attenta a non esagerare, risultato eccessiva.

Detto ciò, il secondo trucco di Elodie è la matita nera, che calca soprattutto sulla palpebra inferiore e lascia più leggera su quella superiore, proprio per valorizzare il colore dei suoi occhi.

Per quanto riguarda l’ombretto avrai due scelte: potrai optare o per uno smokey eye, o per un ombretto monocolore.

In entrambi i casi, però, dovrai giocare su tonalità calde, ma luminose, come l’oro ed il bronzo, oppure più accese, come il rosa (potrai scegliere se usarne uno brillantinato oppure no).

Sappi che il make up occhi di Elodie dovrebbe essere abbinato a labbra quanto più naturali possibile, quindi non esagerare con il rossetto possibilmente.

Di recente poi si sta parlando tantissimo del make up di Elodie nel video del suo ultimo singolo, Bagno a mezzanotte. Ma come si realizza ed in cosa differisce da quello che sceglie di solito?

Il make up della cantante nel video di “Bagno a mezzanotte”

Inutile dire che l’artefice del make up di Elodie nel video musicale di Bagno a Mezzanotte è sempre Mr Daniel, suo make up artist di fiducia ormai.

Dal momento che il video è stato girato in bianco e nero, il trucco scelto per lei gioca molto su ombre e contrasti, in una chiave vintage, ma allo stesso tempo moderna.

Il viso della cantante è scolpito infatti con un contouring basato su chiaro scuri, che ovviamente si adattano perfettamente al bianco e nero.

Per quanto riguarda gli occhi, il suo trucco è leggermente diverso dal solito. Il make up occhi di Elodie, infatti, è basato tutto sull’eyeliner ed il risultato è un trucco grafico in pieno stile primavera 2022.

A questo proposito, se vuoi scoprire come si mette in pratica il trucco grafico, ecco le novità di questa stagione.

Come sempre le ciglia sono ultra volumizzate e l’ombretto – rigorosamente satinato per spiccare nel bianco e nero – richiama sempre e comunque i toni del bronzo, beige e marrone.