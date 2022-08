Torta soffice ricotta e ciliegie: solo così sarà indimenticabile per il tuo palato!

Diciamo addio alle preparazioni tanto complicate: la torta soffice ricotta e ciliegie è la migliore risposta a chi non ama la pasticceria

La torta soffice ricotta e ciliegie è un dolce morbido e delicato, con una farcia golosa. Buona anche come dolce di compleanno, o per una festa, è semplice da preparare ve da assemblare.

Ma soprattutto il risultato finale è spettacolare.

Torta soffice ricotta e ciliegie, ricetta in tre fasi

La torta soffice ricotta e ciliegie può essere conservata per un massimo di 3 giorni sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico. L’ideale è sempre servirlo a temperatura ambiente.

Ingredienti:

Per la base

80 g farina 00

2 uova medie

80 g zucchero semolato

1 baccello di vaniglia

1 pizzico di sale

burro q.b.

farina q.b.

Per la farcia

500 g ricotta

250 g ciliegie

200 g panna montata

1 limone

70 g zucchero semolato

zucchero a velo per decorare

Preparazione:

Questa è una ricetta in tre fasi, quindi andiamo con ordine e partiamo dalla pasta biscotto. In una ciotola montiamo con le fruste elettriche le uova intere con lo zucchero semolato e un pizzico di sale. Andiamo avanti fino a quando il composto diventerà spumoso.

A quel punto aggiungiamo anche la farina setacciata e i semini del baccello di vaniglia (che possiamo sostituire con una bustina di vanillina). Mescoliamo con una spatola in silicone facendo movimenti dal basso verso l’alto fino a quando è tutto ben amalgamato.

Quindi prendiamo una placca da forno e imburriamo la base. Poi copriamola con un foglio di carta forno e imburriamo anche questo spolverizzandolo con la farina. Stendiamo tutto l’impasto livellandolo bene e inforniamo a 180° per circa 12-13 minuti. Quando la pasta biscotto è pronta sforniamola capovolgendola su un canovaccio, togliendo poi la carta. Teniamo da parte.

Fase due, la farcia. In un’altra ciotola lavoriamo la ricotta insieme allo zucchero e alla buccia grattugiata fine di un limone non trattato. Per ultima aggiungiamo anche la panna semi montata: mescoliamo tutto sempre con una spatola e aggiungiamo le ciliegie, private del nocciolo e tagliate in due. Ora possiamo passare alla fase tre, la più bella.

É arrivato il momento di assemblare la torta. Appoggiamo su una placca coperta da carta da forno un anello ovale (da 26×20 centimetri) e piazziamo sulla base metà della pasta biscotto. Poi spalmiamo la farcia di ricotta e ciliegie coprendo con la pasta biscotto rimasta.

Lasciamo raffreddare la torta in frigorifero per 4-5 ore ancora dentro l’anello. Infine sformiamola, spolverizziamola con zucchero a velo e portiamola subito a tavola.