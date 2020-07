Belen Rodriguez e Stefano corna. Alessi: “Toccasana per la carriera”

Roberto Alessi ha osservato come le corna, o presente tali come nel caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, aiutino la carriera.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante uno dei recenti appuntamenti de La Vita in Diretta Estate non poteva non commentare il gossip del momento: le presunte corna tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I diretti interessati, è bene chiarire, hanno sempre smentito tale notizia. Anche se la conduttrice di Tu sì que vales ha lanciato qualche frecciata sul suo profilo Instagram che lasciasse intendere il contrario.

Roberto, però, ha fatto notare al pubblico del piccolo schermo come le corna, o presunte tali, come a volte si rivelino un vero e proprio toccasana per la propria carriera. Basti citare anche soltanto il libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. O, tanto per restare in tema, le corna che Stefano disegnò qualche anno fa sul capo della cantante Emma Marrone, che regalarono al pubblico una delle esibizioni più belle dell’artista sulle note di Bella senz’anima di Cocciante.

“Le corna a volte sono un vero e proprio toccasana per le carriere degli artisti“ ha esordito Alessi. “Diciamocela tutta, era un momento un po’ down per la Rodriguez, poi succede questa cosa che non si è ancora capita bene perché loro dicono di essersi rimasti fedeli e visto che i personaggi del mondo dello spettacolo non mentono mai, noi gli crediamo” ha proseguito il direttore di Novella 2000. “Ma mai come ora si è parlato di loro” ha osservato.

Roberto Alessi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha manifestato un pensiero che probabilmente era già presente da un po’ nel pubblico come il sospetto che sia stata la showgirl a spifferare il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Roberto Alessi su Belen Rodriguez e Stefano: “Capita a tutti”

Roberto Alessi, oltre a commentare il gossip dell’estate tra Belen e Stefano, ha anche riflettuto che in fondo, nonostante la delusione dei fan e di tutte le persone che gli stavano intorno, è stato meglio che i due abbiano scelto di separare le loro strade se il loro amore era giunto al capolinea. Senza imporsi una convivenza forzata che non avrebbe giovato a nessuno.

“Alla fine dei conti ritengo sia meglio un divorzio che una convivenza forzata” ha osservato il direttore di Novella 2000. “Poi diciamocela tutta, le corna prima o dopo il matrimonio capitano a tutti!” ha concluso Alessi con un pizzico di ironia. Anche se loro non si sono di certo lasciati in buoni rapporti, visto il gelido incontro in aeroporto.

Quel che è certo, impossibile negarlo, che con questa storia, che piaccia o meno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate.