Anna Falchi finalmente lo ammette: esce allo scoperto con lui!

Anna Falchi ha deciso di venire allo scoperto e per la prima volta ha voluto ammetterlo pubblicamente. Ora è ufficiale!

Anna Falchi ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori annunciando qualche tempo fa la fine della sua storia d’amore con Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa.

I due sono stati legati per oltre 10 anni e per questo motivo la decisione di dirsi addio non è stata affatto presa a cuor leggero, anzi. Purtroppo però le cose tra loro due non funzionavano bene già da qualche tempo ed avevano provato anche la carta della convivenza nella speranza di recuperare il rapporto e di poterlo portare ad un livello successivo.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare ed hanno deciso che era meglio dividersi. Ora però il peggio sembrerebbe essere passato in quanto Anna Falchi ha un nuovo fidanzato e per la prima volta ha scelto di parlare di questa nuova relazione che le scalda il cuore.

Anna Falchi presenta il nuovo compagno: è lui ad averle rubato il cuore!

Anna Falchi, che non sembra essere cambiata un solo giorno dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ha ammesso per la prima volta di avere un nuovo amo al suo fianco.

La relazione con l’ex Andrea Ruggieri in quanto ha ammesso con estrema sincerità che non si sentiva amata e data quasi per scontata. Per questo motivo, nonostante abbiano provato più volte a recuperare la relazione, ha deciso che sarebbe stato meglio prendere due strade diverse. La conduttrice però sembrerebbe aver trovato un nuovo amore ed a parlare è stata proprio lei durante il corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Gente.

Anna ha ammesso di essere innamoratissima di Walter Rodinò e di trovarsi molto bene al suo fianco in quanto non solo l’uomo le ha rubato il cuore ma sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda perché lui, proprio come lei, ha dei figli e riesce a comprendere a pieno il suo stile di vita.

Anna Falchi e Walter Rodinò si sono fidanzati e nonostante l’amore sia molto forte, lei ha subito precisato che non ha alcuna intenzione di tornare a convivere in quanto crede dall’esperienza precedente che non è la cosa più semplice di questo mondo e almeno per il momento preferisce restare così e godersi tutto il bello che questa storia può darle.