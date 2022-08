Hai messo troppo rossetto? Non sprecarlo: il segreto per un look top

Se hai messo troppo rossetto puoi correggere questo piccolo errore con un sistema che letteralmente ti cambierà la vita!

Mettere troppo rossetto capita abbastanza spesso, soprattutto quando si utilizzano prodotti cremosi e vogliamo ottenere un colore molto intenso.

Come ci hanno insegnato le nostre mamme e le nostre nonne, quando applichiamo troppo rossetto o le labbra risultano appiccicose, il modo migliore per salvare la situazione è rimuovere gli eccessi di make up.

Uno dei sistemi più classici in assoluto per ottenere questo risultato consiste nel tenere per qualche secondo uno strappo di carta igienica tra le labbra serrate.

In questo modo il rossetto in eccesso “si stampa” sulla carta e viene delicatamente rimosso dalle labbra.

Una seconda opzione, certo più al passo con i tempi, è quella di tamponare il rossetto con una spugnetta beauty blender inumidita e ben strizzata. Esattamente come avviene con il fondotinta e con il correttore, il prodotto aderisce perfettamente alla spugnetta e tutti gli eccessi vengono eliminati.

Utilizzando una qualsiasi di queste due tecniche però il prodotto che abbiamo applicato in eccesso viene necessariamente sprecato. Come fare per evitare questo spreco?

Se hai messo troppo rossetto, trasformalo in un blush (in pochi secondi!)

La tendenza del total look per il make up viso conosce sempre una nuova giovinezza nel corso dell’estate. L’obiettivo di questo make up è utilizzare lo stesso colore per occhi, guance e labbra.

Ovviamente, a meno di non acquistare una serie di prodotti coordinati, risulta piuttosto difficile individuare tre prodotti differenti perfettamente uguali o ben coordinabili dal punto di vista del colore.

Uno degli stratagemmi che si adottano più spesso è di non utilizzare tre prodotti differenti ma lo stesso prodotto!

Basta scegliere un prodotto cremoso, come appunto il rossetto in stick, e applicarlo sulle palpebre, sulle gote e sulle labbra come si farebbe con un ombretto o un blush in crema.

Quando utilizziamo troppo rossetto per le labbra, e abbiamo applicato un prodotto cremoso, si può trasformare rapidamente quell’eccesso in un blush perfettamente coordinato con il trucco labbra.

Per farlo basterà tamponare il rossetto con un pennello a setole fitte (come quello che si utilizza per il fondotinta) e applicare sulle gote il prodotto appena prelevato.

In questo modo si creerà un look super coordinato, freschissimo e giovanile in pochissime mosse.

L’unico dettaglio a cui prestare attenzione è la dimensione del pennello. Utilizzare un pennello troppo grande per questa operazione finirà per far sbavare il rossetto oltre la linea del contorno labbra.

Molto meglio utilizzare un pennello di dimensioni medie e prelevare il rossetto tendendo le labbra bene aperte.

In questo modo sarà possibile picchiettare il pennello avendo cura di evitare il contorno labbra e il rossetto rimarrà impeccabile!