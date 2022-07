Il balm di Chanel Beauty che ti risolve l’estate (ma in versione economica)

By

Il trucco dell’estate non può fare a meno del blush e il balm di Chanel è una piccola rivoluzione da mettere in pratica anche a costo zero!

In estate tendiamo a utilizzare il make up il meno possibile, soprattutto perché il rischio che coli o che sbavi è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo la tendenza assoluta è utilizzare pochi prodotti, anzi pochissimi, nella giusta quantità.

Dal momento che in estate la nostra pelle tende a diventare piuttosto lucida a causa del sudore, il consiglio è di non tentare di ottenere un effetto matte a tutti i costi.

Per smorzare il naturale lucido della pelle, infatti, si dovrebbero applicare grandi quantità di polveri come il fondotinta minerale. Questo prodotto rende l’incarnato molto uniforme e compatto riuscendo, allo stesso tempo, ad assorbire almeno in parte la leggera patina di sebo che si forma inevitabilmente sulla pelle.

Bisogna però prestare attenzione a utilizzarlo in quantità molto ridotte al fine di non rendere il viso polveroso e di evitare accumuli di polveri nei pori dilatati della pelle (che sono tipici dell’età matura).

Qual è allora l’approccio migliore per chi ha la pelle matura ma non vuole rinunciare a un trucco fresco, giovane e brillante?

Il segreto di Chanel per il trucco con il blush in estate

La parola d’ordine, quando si tende a realizzare un trucco minimal o addirittura nude, per l’estate, è idratazione.

L’obiettivo è quindi far apparire la pelle sana, luminosa e il più naturale possibile, accentuando possibilmente il leggero colore dorato dell’abbronzatura.

Questo obiettivo in estate si ottiene utilizzando prevalentemente prodotti in crema e soprattutto dall’effetto idratante.

I lip balm sono diventati un prodotto assolutamente irrinunciabile per le ragazze giovani. Si tratta del classico burro di cacao che utilizzavamo un tempo e che oggi si arricchisce di ingredienti ancora più efficaci come acido ialuronico e cere. Se ti interessa, qui abbiamo approfondito l’argomento spiegando nel dettaglio quali sono le differenze tra lip balm e burro di cacao.

I lip balm evitano che le labbra appaiono secche e segnate, quindi restituiscono quella pienezza e quella morbidezza che in estate tende a perdersi, soprattutto se abbiamo superato una certa età.

Anche se i “balm” vengono associati principalmente ai cosmetici per le labbra, non bisogna trascurare la loro efficacia anche sul resto del corpo e ovviamente sul resto del viso.

Proprio partendo da questa considerazione, Chanel ha proposto un’interessantissima serie di lip & cheek balm che cattureranno sicuramente l’attenzione di moltissime donne di ogni età.

Si tratta infatti di un prodotto in crema molto pigmentato che può essere utilizzato indifferentemente sulle labbra, come un rossetto super idratante, ma anche sulle guance come blush in crema. Può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale di Chanel al prezzo di 45 Euro.

Si tratta in pratica di un prodotto formulato per realizzare i famosi total look che si basano sull’utilizzo di un solo colore e di un solo prodotto su diversi punti del viso (ne abbiamo già parlato qui)

E cosa fare se non si desidera spendere quasi 50 Euro per un unico prodotto di make up? L’alternativa a buon mercato esiste: su Amazon sono disponibili moltissimi balm viso colorati di ottima qualità, ma il segreto a costo zero è puntare sui rossetti cremosi.

Tutte abbiamo infatti una lunga selezione di rossetti che magari giacciono abbandonati nella trousse. L’estate è il momento migliore per selezionare i rossetti dalla texture più morbida e utilizzarli come blush, balsamo labbra e addirittura ombretto.

Utilizzare i rossetti è molto più pratico dell’affidarsi a prodotti in polvere, soprattutto quando si viaggia. I prodotti in polvere tendono infatti a spaccarsi e sbriciolarsi durante il trasporto in valigia a causa di urti e di altri problemi. I rossetti invece sono molto meno fragili, più pratici da trasportare e hanno un packaging che limita moltissimo i danni fortuiti!