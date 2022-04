Anna Falchi rifatta? Tutta la verità e com’era da giovane

Madrina della piazza de I Fatti Vostri, oggi Anna Falchi è meravigliosa come un tempo. Ma ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Ecco com’era da giovane.

Una bellezza fuori dal comune che è rimasta immutata nel corso degli anni. Anna Falchi è stata una vera icona degli anni Novanta e Duemila. Con i suoi lineamenti raffinati e sensuali e il fisico mozzafiato, la conduttrice di origine finlandese ha riempito le copertine per anni.

La sua immagine è amatissima e la sua simpatia vivace le hanno permesso di essere sempre in tv.

Attualmente, la Falchi è alla conduzione de I Fatti Vostri, dove in compagnia del giornalista Salvo Sottile, intrattiene il pubblico italiano dalla famosa “piazza”. Nel programma si alternano, come di consueto, momenti di attualità, interviste, cronaca, giochi ed intrattenimento. Anna, classe 1972, è una di quei vip che bucano lo schermo.

Con suo fisico prosperoso e imponente ha rappresentato un vero sogno per molti italiani, spopolando nel 1996 con il famoso calendario che la rese ancora più celebre. Oggi la conduttrice e attrice, è presentissima sui social. Il suo profilo Instagram conta 517mila follower e la Falchi regala ai suoi fan scatti bellissimi della sua vita quotidiana. Ora la vediamo in vesti meno succinte, ma non manca per la Falchi sempre un pizzico di sensualità che la contraddistingue. Ricordate però, com’era da giovane? La sua bellezza è tutta naturale o ha fatto ricorso all’aiuto del chirurgo estetico? Scopriamolo insieme.

La mastoplastica a 18 anni, ecco la verità sui ritocchini di Anna Falchi

Come dicevamo, anche grazie al fisico giunonico e dalle forme perfette, Anna Falchi ha conquistato l’immagine di un ideale amatissimo e sognato. Ma dalla sua gioventù ad oggi qualcosa è cambiata ed è stata proprio lei a raccontarlo pubblicamente. La bella conduttrice infatti, non ha fatto mistero di essersi sottoposta ad un importante intervento di chirurgia estetica da giovanissima.

Era una ragazza di soli 18 anni quando decise di fare ricorso ad una mastoplastica additiva per rendere il suo seno grande e formoso. In alcune interviste ha spiegato che da ragazzina era molto insicura poiché il suo fisico slanciato non era secondo lei proporzionato. Per lo meno, non corrispondeva ai canoni estetici delle dive anni Novanta, che avevano appunto un decolleté abbondante. La Falchi invece, era magra, alta e con i fianchi prosperosi, ma allo stesso tempo il seno era a suo avviso piccolo.

Perciò decise così di utilizzare i suoi risparmi per fare questo “colpo di testa” che, in quel periodo, le sarebbe servito per puntare sulla sua immagine e lavorare nel mondo dello spettacolo. La conduttrice de I Fatti vostri ha raccontato poi di aver dovuto ricorrere ad un altro intervento di “manutenzione” dopo 10 anni. Oggi indossa outfit strepitosi (ti piacerebbe copiare il suo look?), parte il decolleté, Anna Falchi mostra ancora un viso strepitoso, una pelle liscia e luminosa, zigomi alti e labbra carnose.

In realtà, da una prima occhiata al confronto tra il prima e il dopo delle sue foto, i lineamenti sono rimasti molto simili (le labbra ad esempio erano già molto carnose). Probabilmente dunque, la conduttrice avrà ricorso soltanto a piccoli trattamenti di giovinezza estetica tutto sommato appena percettibili.