Molti commettono errori di conservazione dei cibi: ecco quelli assolutamente da evitare per mantenerli al meglio.

Saper conservare i cibi al meglio è importante per preservarne sia il gusto che la freschezza. Molti infatti commettono grossolani errori non sapendo dove collocare alcuni alimenti.

Tra dispensa o frigorifero è fondamentale sapere dove vanno conservati i cibi, altrimenti si rischia di rovinare gran parte della spesa. Gli alimenti freschi poi necessitano in particolare di maggiori accortezze per potersi mantenere al meglio.

Scopriamo allora quali sono gli errori da non commettere in merito alla conservazione dei cibi così da mantenerli sempre freschi. Ecco i più comuni assolutamente da evitare.

Ecco gli errori da evitare sulla conservazione dei cibi

Molti di noi danno per scontato come mantenere i cibi finendo per commettere banali errori di conservazione degli stessi. Frutta e verdura ad esempio necessitano di alcune accortezze che non tutti conoscono. Scopri anche gli errori da non fare con la conservazione delle fragole.

Con i prodotti freschi in generale poi è bene saperli tenere nel modo giusto altrimenti il rischio di cadere in sbagli banali è dietro l’angolo. Scopriamo come si mantengono i cibi e gli errori da evitare sulla loro conservazione.

1) Non tutta la frutta e verdura va in frigorifero. Quando torniamo dal fruttivendolo o dal supermercato la prima cosa che facciamo è posizionare la frutta in frigorifero. La notizia è però che non tutti i tipi di frutta possono essere conservati in frigorifero. Pensiamo alle banane, ai kiwi o agli agrumi, eccetto i limoni. Queste tre tipologie di frutta preferiscono di gran lunga la temperatura ambiente. Così come i pomodori che non amano assolutamente il frigorifero in quanto perdono gran parte del loro sapore. Qui i trucchi per conservare la frutta al top fuori e dentro al frigorifero.

2) Utilizzare sacchetti di plastica. Per molte verdure il consiglio è quello di conservarle in frigorifero ma avendo l’accortezza di metterle nelle buste di plastica in modo da limitare l’umidità e la condensa. Tra queste annoveriamo cavoli, finocchi, broccoli, carote, asparagi e gli ortaggi a foglia verde. Non dimentichiamo anche i limoni.

3) Aglio e cipolla non vanno in frigorifero. Anche questi due ortaggi non devono andare in frigorifero altrimenti rischiano di germogliare con troppa umidità. Meglio metterli in un luogo fresco come una cantina d’estate e in inverno potremo anche lasciarli sul balcone.

4) Pane nel sacchetto giusto. Un altro errore che molti commettono è di non saper conservare il pane come si deve. Ovviamente non dovremo metterlo in frigorifero ma n un sacchetto di carta. Meglio ancora se lo avvogliamo in un doppio sacchetto di carta. Si conserverà in questo modo ancora più a lungo.

5) Patate al buio. Alzi la mano a chi non sono mai germogliate le patate. Purtroppo si tratta di un inconveniente molto comune. Le patate amano il buio e il fresco ecco perché dovremo evitare di lasciarle alla luce visto che le fa diventare verdi o al troppo caldo o troppo freddo. No quindi in frigorifero, ma nemmeno in dispensa. Il luogo migliore sarebbe metterle in una fresca cantina al buio.

6) Formaggi in frigorifero: sì, ma non tutti. Ovviamente quelli freschi come mozzarella o stracchino vanno tenuti in frigorifero ma gli altri tipi, come quelli stagionati dovrebbero stare in un luogo fresco come una cantina con un’areazione perfetta. Ricordiamo poi chhe è meglio non avvolgerli nella pellicola trasparente altrimenti rischiano di fare la muffa.

7) Mele aiutano a far maturare il resto della frutta. Quando non sappiamo come far maturare la frutta acerba possiamo sempre prendere una mela e metterla insieme al resto dei frutti non ancora maturati. In questo modo accelereremo il processo