Trucchi per conservare al top frutta e verdura: fuori e dentro al frigorifero

Se abbiamo acquistato una notevole quantità di frutta e verdura dobbiamo anche conoscere i trucchi per conservare al top tali alimenti.

Quante volte sarà capitato di andare al mercato ed acquistare una quantità esagerata di frutta e verdura. Quando ne abbiamo in gran quantità è importante conoscere i metodi di conservazione altrimenti il rischio di sprecare è dietro l’angolo.

Non tutta la frutta e la verdura deperisce subito, dipende dalla tipologia, certo è che essendo un prodotto fresco è più soggetto a rovinarsi rispetto ai classici alimenti confezionati e industriali che hanno scadenze più lunghe.

Il segreto, dunque, per avere sempre frutta e verdura al top è conoscere i trucchi per conservare al meglio tali alimenti. Non tutto deve stare in frigorifero, scopriamo ciò che p meglio mettere dentro e quello che invece va conservato fuori. Ecco alcune dritte utili.

Ecco i trucchi per conservare al meglio frutta e verdura

Con l’arrivo del caldo la conservazione dei cibi diventa uno degli argomenti più discussi e tenuti in considerazione, qui trovi alcune dritte utili. Spesso infatti è necessario utilizzare sistemi di raffreddamento come i classici frigoriferi per conservare i cibi.

In inverno, infatti, è più difficile che i cibi vadano a male, ma in estate, complice il caldo, è facile che la frutta maturi più in fretta, ad esempio, o che le verdure marciscano prima se non si sa come vanno conservate.

Scopriamo allora i trucchi per conservare frutta e verdura al meglio e farle durare più a lungo anche in estate.

1) Prestare attenzione all’umidità. Molti pensano che conservando frutta e verdura in frigorifero sia la soluzione migliore. Dipende però dal tipo di prodotto. Non tutto è adatto a finire lì dentro, specie quello che sopporta meno l’umidità, acerrima nemica di frutta e verdura. Se non vogliamo che i nostri alimenti vegetali deperiscano in fretta la soluzione è rivestire il cassetto della frutta e della verdura con della carta da cucina. Questo aiuterà a catturare l’umidità evitando il deterioramento dei prodotti.

2) Non mettere frutta e verdura a casaccio nel frigorifero. Forse non tutti sanno che ogni zona del frigo è deputata a conservare una tipologia di alimenti. Non fanno eccezione frutta e verdura che non devono stare nella zona più fredda, quella dedicata a carne e pesce crudi, per intenderci. Ma andranno conservate nella parte dove la temperatura è leggermente più alta.

3) Non tutto deve andare in frigorifero. Molti sono portati a mettere tutto in frigorifero ma alcuni tipi di frutta e verdure non vanno conservati in luoghi così freddi. Basta una zona fresca della casa, come una cantina. Ad esempio banane e altre tipologia di frutta esotica non vanno in frigorifero, così come gli agrumi. Per le verdure non vanno in frigorifero patate, pomodori, cipolle, aglio e legumi.

4) Scegliere il giusto involucro in base al prodotto. Ogni tipologia di frutta e verdura ha bisogno del giusto involucro per essere conservata più a lungo. Ad esempio alcuni ortaggi si conservano bene nelle buste di carta, quelle per conservare il pane, per intenderci. Parliamo di cavoli e cavolfiori, peperoni e sedano che hanno bisogno di respirare per non rovinarsi. Anche per i funghi, ad esempio, dobbiamo prestare attenzione alla plastica, nemica anch’essa di questi prodotti facilmente deperibili. Meglio metterli nella carta.

Infine non dimentichiamo che se la nostra frutta è già aperta e tagliata esistono diversi trucchi per non farla ossidare.

Come si può facilmente intuire, quindi, basta solo avere qualche accorgimento giusto per non far rovinare frutta e verdura e conservarle al meglio anche con il caldo.