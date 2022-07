Tutto finito dopo l’Isola dei Famosi 2022: la moglie vuota il sacco

Spunta la clamorosa verità sulla coppia, la moglie rivela cosa è successo dopo l’uscita del naufrago dall’Isola dei Famosi: è tutto finito.

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha portato sicuramente grande trambusto. Tra liti continue iniziate fin dai primissimi giorni e amori nati e finiti, il reality è stato al centro delle cronache rosa. Durante l’avventura i naufraghi si trovano nella situazione di doversi allontanare dalle proprie famiglie, momento che generalmente scatena forti sentimenti di nostalgia.

C’è chi ne approfitta per rivalutare la sua vita e chi, magari proprio sfruttando le condizioni estreme, coglie l’occasione per riflettere su ciò che davvero è importante. Basta pensare ad esempio, a Mercedesz Henger che, proprio in dirittura d’arrivo, ha parlato in collegamento con la madre Eva riaprendo un dialogo che si era chiuso per due anni. Mamma e figlia si sono poi rincontrare subito dopo la fine del programma, tornando più unite che mai.

Stessa fortuna non hanno avuto tutti gli amori. Quello della figlia della Henger con Edoardo Tavassi è rimasto soltanto un desiderio di lei, quello tra Roger ed Estefania è naufragato ben presto e per Maria Laura nessuna fortuna coi naufraghi. C’è però chi, proprio in Honduras aveva raccontato di aver ritrovato la gioia dell’amore dopo un periodo difficile. Ora però spunta fuori la verità.

Marco Melandri è tornato dall’altra, la rivelazione della moglie spiazza tutti: “Inizio un nuovo capitolo”

Durante l’esperienza dell’Isola dei Famosi, il concorrente Marco Melandri si era lasciato andare rendendo pubblico un aspetto della sua vita familiare. La stessa moglie Manuela Raffaeta, aveva parlato molto candidamente in studio della loro separazione. Il tutto era avvenuto in un periodo di debolezza, in cui il pilota si era allontanato dalla moglie per vivere un flirt con un’altra donna.

Poi però, la donna aveva trovato la forza di perdonare, anche per il bene della figlia e per l’amore della famiglia in cui tanto credeva. I due, insomma, sembravano essere tornati ad una apparente serenità, se non fosse che a distanza di qualche mese, la moglie di Melandri si è espressa sui social annunciando cosa è successo davvero in queste settimane. Lo sfogo è nato come esigenza di rispondere ai tanti messaggi in cui i fan le chiedevano come mai non pubblicasse nulla col marito. Ed ecco spiegato tutto.

“Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza…Non mi pronuncio per la scelta!“, ha scritto Manuela Raffaeta sul suo profilo, come commento ad un collage di foto che ritrae lei e l’ex marito. “L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi 16 anni“.

“Ho perdonato cose più grandi di me…l’esito non è stato quello sperato, mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci“, ha proseguito poi, affermando che resteranno comunque una famiglia. “Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa“, conclude la donna, con parole che lasciano un velo di amarezza e gettano nell’incredulità i follower.