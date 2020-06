10 geniali usi alternativi della pellicola per alimenti

Pellicola per alimenti, il suo materiale si presta a molteplici usi alternativi. Scopri 10 modi in cui impiegarla in modo originale.

La pellicola per alimenti è uno degli strumenti più usati in cucina ma spesso viene utilizzata ogni giorno per la stessa cosa, vale a dire per coprire determinati alimenti o determinati piatti destinati al raffreddamento. Molti sono lungi dall’immaginare che questo semplice materiale può avere molteplici e geniali utilizzi. Scoprine 10 in questo articolo.

10 modi utili di utilizzare la pellicola per alimenti

Spesso utilizzatoaper preservare la freschezza e il sapore del cibo impedendo al cibo di entrare in contatto con l’aria, il film plastico presenta altri vantaggi. È economico e versatile e combina conservazione e pulizia. Questo utensile può quindi avere altri usi insospettati che ti invitiamo a scoprire senza indugio:

1/Trappola per insetti

I moscerini sono piccoli insetti volanti che infestano le nostre cucine e che si aggirano intorno ai nostri frutti. Oltre ad essere inquietanti possono rovinare il nostro cibo. Liberarsene è una necessità e per farlo non c’è niente di meglio della pellicola trasparente. Per realizzare una trappola per moscerini, avrai bisogno di un barattolo di vetro con un coperchio forato. All’interno del barattolo, metti una miscela di aceto e detersivo per piatti. Chiudi il barattolo mettendo una pellicola di plastica perforata sull’apertura e poi metti il ​​coperchio per sigillarlo. I piccoli insetti rimarranno quindi intrappolati all’interno.

2/Copertura per drink

Per rinfrescarsi e dissetarsi, non c’è niente di meglio di una buona bevanda fresca, ma per trasportarla in un bicchiere, spesso il liquido può fuoriesce e sporchiamo tutto. La soluzione ? la pellicola che fungerà da coperchio per il bicchiere. Per fare ciò, basta coprire l’estremità del vetro con la pellicola estensibile e inserire una cannuccia.

3/Coperchio per cassetto

Quando si trasloca o si rinnova la casa, la pellicola è utile per coprire i cassetti e proteggere i propri effetti personali dalla polvere. Coprili con questo involucro di plastica e i tuoi oggetti rimarranno puliti e intatti. Questo suggerimento può essere utilizzato anche per coprire i mobili o gli elettrodomestici per evitare che si sporchino o si danneggino.

4/Congelare il cibo

Per poerzionare ilcibo da mettere nel congelatore, la pellicola è un attimo alleato. Ti pemette difrazionare il cibo congelato e quindii di poter scongelare solo la quantità necessaria senza sprechi.

5/Pulizia del frigorifero

I ripiani del frigorifero possono sporcarsi con alcuni alimenti che lasciano macchie difficili da rimuovere. Il suggerimento: copri i ripiani con la pellicola e sostituiscila periodicamente per mantenere pulito il tuo frigorifero.

6/Prolungare la durata delle banane

Per evitare che le banane maturino rapidamente, è consigliabile avvolgere gli steli con una pellicola di plastica per impedire all’etilene, il gas prodotto durante il processo di maturazione, di toccare le altre parti della banana.

7/Trasportare scarpe

Portare le scarpe in viaggio può essere complicato. Per evitare che entrino in contatto con gli indumenti puliti e profumati sarebbe saggio avvolgerli in coppia nella pellicola prima dimetterli nella valigia che userete per il viaggio.

8/Sicurezza anti-trabocco dei flaconi

Per evitare che le bottiglie perdano liquido durante un viaggio, è consigliabile posizionare un pezzo di pellicola di plastica prima di mettere il coperchio. In questo modo le tue bottiglie saranno perfettamente sigillate.

9/Gioielli intatti

Se non hai un porta gioielli puoi mantenerli intatti avvolgendoli nella pellicola per evitare che si impiglino o formino nodi.

10/Sigillo

Alcuni contenitori hanno un coperchio forato per consentire la fuoriscita parziale del prodotto. Questo è il caso delle saliere o di altri contenitori per spezie, formaggio grattugiato, glitter per lavori di decoupage etcc. In caso di contenitori simili, la pellicola consente al prodotto di non fuoriuscire attraverso i fori o di non alterarsi quando non viene utilizzato. Basta posizionare un pezzo di pellicola trasparente sopra l’apertura prima di richiudere il coperchio.