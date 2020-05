10 usi alternativi del sale che non ti aspetti

Il sale può essere usato non solo per insaporire i piatti ma per moltissime altre cose. Scopri 10 usi alternativi e lasciati sorprendere.

Il sale è un ingrediente essenziale in tutti i nostri piatti, non si limita alla sua funzione in cucina, può essere usato per pulire, sgrassare, deodorare … e molto altro. Scopri 10 usi inaspettati ma intelligenti di questo ingrediente.

Sale:10 utilizzi alternativi

1/Rimuovere lo sporco attaccato al ferro: posizionare una teglia su una superficie piana resistente al calore e cospargerla di sale grosso. Accendi il ferro da stiro e quando è ben caldo strofinalo avanti e indietro sulla superficie per circa 1 minuto, il ferro da stiro tornerà come nuovo.

2/Pulire un uovo rotto: se hai accidentalmente rotto un uovo, cospargilo di sale. Dopo 10 minuti, il sale avrà coagulato l’uovo che sarà più facile da raccogliere. Con questo consiglio risparmierai i tuoi sforzi e i tuoi fogli di carta assorbente.

3/Lotta contro i cattivi odori delle scarpe: cospargi le scarpe con 2 cucchiaini di sale grosso (o talco) e lascia agire per una notte. Al mattino, rimuovi il tutto con un pennello e noterai che gli odori saranno scomparsi.

4/Recuperare una padella o una pentola bruciata: copri il fondo della padella con acqua, aggiungi una buona manciata di sale grosso e porta ad ebollizione. Il cibo bruciato incostrato si staccherà.

5/Evitare che il barbecue si infiammi: se si alzano le fiamme durante il barbecue, cospargi del sale grosso sulla brace, questo impedirà loro di fumare e le manterrà rosse più a lungo.

6/Eliminare le erbacce: metti del sale grosso sulle erbacce e annaffia con gacqua.Vedrai che le erbacce seccheranno.

7/Pulisci un cappello di paglia: cospargi di sale grosso il cappello quindi passa un panno inumidito con acqua leggermente insaponata. Risciacqua con una spugna o un panno umido e lasciare asciugare all’aria. E’ il modo migliore per ripulire la paglia senza rovinarla.

8/Allevia il mal di denti: per alleviare il mal di denti dovresti sciacquare la bocca con un bicchiere di acqua tiepida nella quale avrai sciolto con un cucchiaino di sale. Il sale è un alleato della tua salute orale, scopri di più in questo articolo: denti bianchi e sani, il segreto dei monaci tibetani.

9/Pulisci il fondo di una bottiglia: metti nella bottiglia un cucchiaio di sale grosso e pochissima acqua calda. Scuoti con forza. Il sale grosso graffierà via lo sporco e rimuoverà i residui di bevande, latte dai biberon ecc … Puoi aiutarti con uno scovolino se noti dello sporco ostinato.

10/Pulire un tagliere: strofina il tagliere con sale grosso e mezzo limone, quindi lascia agire per 10-15 minuti. Il tagliere torna apulito, disinfettato e deodorato.

