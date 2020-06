Giulia De Lellis pubblica il sequel del libro su Damante? Parla lei

Giulia De Lellis è pronta a pubblicare un nuovo libro sulla sua storia con Andrea Damante? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intervistata da Vanity Fair, si è sbilanciata in merito al suo futuro da scrittrice.

Giulia De Lellis, oltre ad essere famosa al pubblico del piccolo schermo per le sue esperienze televisive a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, e al popolo del web per la sua professione di influencer, ha sbarcato anche nel mondo dell’editoria con il suo libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza.

Il suo esordito letterario, come ormai noto, racconta del suo rapporto con Andrea Damante e delle corna ricevute in passato. Per questo motivo, infatti, la bella esperta di tendenze scelse di terminare il loro rapporto per poi perdonarlo qualche mese fa venendo allo scoperto grazie ad una paparazzata pubblicata dal settimanale Chi.

Intervistata da Vanity Fair, l’ex corteggiatore del dating show di canale 5 ha svelato se sta lavorando o meno al sequel del suo lavoro letterario, visto che ha riscosso un enorme successo nel mondo dell’editoria.

"Se sto preparando il sequel del mio libro?" ha chiesto retoricamente Giulia. "Non posso dirvi tutto ora, ma sappiate che dovrete pazientare ancora un po'" ha spiegato la compagna di Andrea Damante. "Prima di quanto credete, avrete la risposta a questa domanda" ha concluso.

Giulia De Lellis è pronta pubblicare il suo secondo libro? Dalla sua risposta sembrerebbe proprio di sì.

Giulia De Lellis è pronta pubblicare il suo secondo libro? Dalla sua risposta sembrerebbe proprio di sì.

Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne: lei svela il segreto del suo successo

La compagna di Andrea Damante, tra una confessione e l’altra, durante il corso della sua intervista, ha rivelato quello che crede essere il segreto del suo successo nel lavoro, visto che dal suo debutto al Trono Classico di Uomini e Donne di strada ne ha fatta.

“Non credo di avere particolari segreti, forse sta nel fatto che nel bene e nel male sono sempre rimasta me stessa” ha confidato Giulia De Lellis sul suo successo. “Non ho mai rinnegato chi sono, ma ho anche parlato e ascoltato molto. Ho provato a condividere quello che avevo dentro” ha spiegato.

"Sono sempre convinta che il detto 'volere è potere' corrisponda alla verità" ha proseguito la compagna di Andrea Damante. "Certo, a volte possono mancare la disponibilità economica e la fortuna, ma credo fortemente che se si hanno forza e determinazione il proprio sogno si avvera" ha concluso.

Decisamente un bel periodo per l’esperta di tendenze, sia dal punto di vista professionale sia da quello sentimentale. La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, infatti, prosegue a gonfie vele.