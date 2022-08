Lulù Selassié è stata una delle protagoniste della passata edizione del GF Vip, ma che fine ha fatto dopo la partecipazione al noto programma? Pare che la principessina abbia deciso di dare una svolta drastica alla sua vita…

Che fine ha fatto Lulù Selassié? La principessina più amata del GF vip ha dato una svolta alla sua carriera artistica, decidendo di intraprendere una strada a cui forse fino a poco tempo da non avrebbe mai nemmeno lontanamente preso in considerazione. Sono tanto infatti i progetti a cui l’ex diva del piccolo schermo ha intenzione di dedicarsi e di sicuro non vi sareste mai aspettati nessuno di essi…

L’ex reginetta del piccolo schermo Lulù Selassié ha intenzione di lasciarsi il passato alle spalle e lanciarsi in nuovi progetti del tutto nuovi per lei. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la Selassié aveva più volte dato spettacolo sia a causa del rapporto litigioso con la sorella (e vincitrice della scorsa edizione) Jessica sia per la storia d’amore con l’ex atleta Manuel Bortuzzo, che è stata sulla bocca di tutti per mesi. La relazione si è però conclusa in fretta e furia dopo la fine del programma e non è stata accolta in modo positivo dai fan che già speravano in matrimonio…

Lulù Selassié, svolta inaspettata di carriera: ecco a cosa si dedicherà

Pare che Lulù abbia intenzione di diventare scrittrice, accantonando per il momento ogni progetto televisivo.

Forse pochi ne erano a conoscenza, ma la principessa etiope (che molti sospettano abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica) nutre da sempre un grande interesse verso i libri e la letteratura. Per questo ha intenzione di pubblicare il duo primo libro, al quale ha dichiarato di star già lavorando. “Il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l’ora”. Insomma i fan della principessa (che sono cresciuti esponenzialmente dopo la sua partecipazione al GF vip) di certo non vedranno l’ora di leggere la prima fatica letteraria della loro beniamina.

Intanto, corrono voci su una presunta liaison amorosa tra Lulù e Deddy, in cantante di Amici di cui si è molto parlato negli scorsi mesi. Secondo quanto affermato dalla principessa, però, tra lei e Deddy non ci sarebbe altro che una bella amicizia. Lulù (che di recente si anche mostrata in intimo ai suoi followers) a inoltre ammesso di considerarlo come un “fratello”. Che questo sia solo un tentativo per mascherare l’interesse romantico tra i due? Solo il tempo ce lo rivelerà…