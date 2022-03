Lulù Selassiè rifatta? Ecco com’era la principessa prima del GF Vip

Lulù Selassiè rifatta? Ecco com’era la fidanzata di Manuel Bortuzzo prima del Grande Fratello Vip. La foto inedita.

In sei mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Lulù Selassiè è diventata popolarissima. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è la vera rivelazione della sesta edizione del reality show. Con il suo stile, Lulù ha conquistato grandi e piccoli. Le bambine, a Carnevale, hanno scelto di mascherarsi “da Lulù” e anche molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso la propria ammirazione nei suoi confronti.

Con le sue performance musicali, il suo stile unico ed originale, Lulù ha conquistato star internazionali come Cardi B che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video della sua imitazione, ma anche star nazionali come Andrea Pucci, Gue Pequeno e Rocco Siffredi. Quella di Lulù, come ha dichiarato il fidanzato Manuel Bortuzzo, è una bellezza unica e particolare, ma Lulù è rifatta? Andiamo a scoprire com’era prima del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè rifatta: la foto inedita della principessa prima del Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip, si è fatta notare per il suo stile originale. Di origini etiopi, è una bellezza particolare che ha subito qualche piccolo cambiamento con dei ritocchini. Come ha svelato lei stessa nella casa di Cinecittà, ha ritoccato leggermente le labbra. Molto grandi e carnose, nel corso dei sei mesi trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sono diventate più armoniose anche grazie al rossetto che è diventato meno pesante rispetto agli inizi.

Lulù, nella casa, ha spesso dichiarato il desiderio di rifarsi il naso e il seno anche se il fidanzato Manuel Bortuzzo da cui ha ricevuto una splendida dichiarazione d’amore le ha più volte ribadito di trovarla bellissima e perfetta così com’è.

Rispetto alla foto che vedete qui in alto, inoltre, Lulù oggi ha qualche chilo in meno. All’interno della casa ha raccontato di aver avuto qualche problema alimentare che ha affrontato con l’aiuto anche della sua famiglia che non la lascia mai sola. In sei mesi di permanenza nella casa, dunque, Lulù è diventato un personaggio anche con i suoi abiti corti, sensuali e spesso rossi con gli outfit che, settimana dopo settimana, hanno conquistato tutti.