Lulù Selassiè riceve la dedica d’amore più bella: parole da brividi

Lulù Selassiè riceve la dedica d’amore più bella: le parole da brividi emozionano tutti i fan della principessa del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè sta continuando l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma ha già portato a casa la vittoria più grande. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore della sesta edizione del reality al termine della finalissima che si svolgerà lunedì 14 marzo, Lulù può festeggiare per aver portato a casa la cosa più preziosa ovvero l’amore di Manuel Bortuzzo.

Non è stato facile per Manuel e Lulù trovare l’equilibrio che hanno oggi, ma tutto è servito per far capire ad entrambi la profondità del sentimento che provano l’uno per l’altra. Dopo aver cancellato tutte le paure che ha provato inizialmente nel sentire un trasporto fortissimo nei confronti di Lulù, Manuel si è lasciato andare totalmente andare e, poche ore dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, ha dedicato delle parole davvero importanti alla sua Lulù.

La dedica di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè

Dopo aver dedicato a Lulù la prima storia su Instagram subito dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip scrivendole “ti amo” sulla foto di un cartellone che gli ha dedicato proprio Lulù urlandogli tutto il suo amore, Manuel ha dedicato alla fidanzata anche il primo post su Instagram.

Dopo aver pubblicato due foto della sua ultima sera nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel ha scritto delle parole importanti e piene d’amore alla sua Lulù che, in casa, pur mostrando la parte più forte di sè, non nasconde di sentire la sua mancanza.

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire

Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri.

Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia”.

Manuel, inoltre, ha condiviso tutte le lettere che gli ha scritto Lulù e che ha portato con sè per sentirla ancora più vicina.