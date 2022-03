Kate Middleton rivela i suoi segreti di bellezza: tutto ciò che c’è da sapere sulla royal

Kate Middleton, la sua bellezza non è più un segreto. La Duchessa di Cambridge ha finalmente spifferato tutto.

Ogni volta che vediamo Kate Middleton in pubblico, il suo look è a dir poco impeccabile, in ogni singolo dettaglio. E questo riguarda anche il suo make up, sempre perfetto per tutte le occasioni.

Però, anche una Duchessa segue una determinata routine di bellezza, che le permette di sfoggiare un look sempre a regola d’arte. Vediamo quindi insieme i segreti che la futura Regina utilizza nella sua routine quotidiana.

Kate Middleton e i segreti per una bellezza reale

Considerata la rilevanza della Duchessa, per la sua routine di bellezza viene spesso aiutata da un intero team, che si occupa di scegliere gli outfit e il make up giusto per qualsiasi tipo di evento.

Però, la sua routine è molto semplice e tradizionale, tale da essere facilmente replicata da chiunque. Scopriamola insieme.

A Kate Middleton piace un look naturale

La semplicità è la chiave di tutto per Kate Middleton. Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, ha abbandonato i colori audaci che era solita scegliere per il suo make up e ha optato per un look più naturale.

Confrontando i look passati con quelli di adesso, la Duchessa ha eliminato l’eyeliner pesante in favore di linee pulite e di un trucco luminoso. Quando non viene aiutata da un team di esperti, Kate preferisce sfoggiare qualcosa di facile e veloce, che riesce tranquillamente a mettere da sola. Basta semplicemente evidenziare i punti giusti e il gioco è fatto.

La Duchessa e i prodotti di bellezza must have

Kate Middleton è una donna molto impegnata e, come tale, il suo make up deve perdurare. Ecco perché porta sempre con sé alcuni prodotti di bellezza essenziali, come uno specchio compatto, un fazzoletto, un balsamo per le labbra e della carta assorbente, essenziale per eliminare il sudore in vista di eventuali fotografi e telecamere.

Non può fare a meno del blush

Secondo il Daily Mail, un popolare quotidiano britannico, la Middleton opta per un blush in crema piuttosto di uno in polvere. Si dice che la Duchessa preferisca una tonalità pesca o un rosa tenue, anche se a volte non si tira indietro nel provare un colore audace. Infatti, è il caso del look che la futura Regina ha sfoggiato in occasione del matrimonio della principessa Eugenie di York, tenutosi nel 2018. In questo caso, ha indossato un abito fucsia brillante e un blush rosa acceso.

Utilizza un colore neutro per le sue labbra

Se hai bene a mente il look di Kate, sai bene che a lei non piace utilizzare un colore audace per le sue labbra. Infatti, la vediamo spesso con un rosa tenue o un nude.

Se vuoi ottenere un look come quello di Kate, puoi optare per un colore di rossetto simile al colore naturale delle tue labbra.

Kate Middleton e l’eyeliner

Non è un segreto che Kate Middleton ami un buon eyeliner. In passato, ha optato spesso per una linea abbastanza marcata intorno agli occhi, come nel giorno del suo matrimonio. Oggi, invece, la Duchessa preferisce un eyeliner più sottile.

Spesso abbina un morbido smoky eye con l’eyeliner nero sulle ciglia superiori e sui lati. Di tanto in tanto si trucca le ciglia inferiori, ma sfuma la linea inferiore per ammorbidire il look.