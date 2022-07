Lulù Selassiè bollente in intimo: foto mozzafiato e web in delirio

Lulù Selassiè super bollente su Instagram: in intimo è uno spettacolo mozzafiato. Il web va in tilt e fa il pieno di like e complimenti.

Lulù Selassiè infiamma i social condividendo una serie di foto mozzafiato in cui indossa un completo intimo che esalta le forme perfette. Con i capelli sciolti che le cadono sulle spalle e i suoi codini che ha sfoggiato spesso durante i sei mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Lulù ha deciso di fare un regalo ai suoi fan pubblicando delle foto che sono piaciute a tutti i suoi ammiratori.

Trucco leggero, tatuaggi in mostra e fisico mozzafiato per la Selassiè che, con le foto, non solo ha voluto fare un regalo ai fan, ma ha voluto lanciare anche un messaggio importante come ha spiegato poi lei stessa su Twitter.

Lulù Selassiè in intimo per un messaggio importante

Nella casa del Grande Fratello vip, Lulù ha spesso parlato delle proprie fragilità ammettendo di non accettarsi totalmente. Durante i dialoghi con Manuel Bortuzzo con cui, oggi, la storia è finita, Lulù aveva spesso espresso il desiderio di rifarsi il seno e il naso. Oggi, però, non solo ha cambiato idea ma sta imparando ad amarsi totalmente per quella che è.

Le foto in intimo in cui sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza sono un passo importante per Lulù che ha scelto di mostrare anche le sue piccole imperfezioni.

Difficile vedere imperfezioni nella foto che vedete qui in alto. Lulù ha un fisico splendido con delle forme mozzafiato. Fondoschiena perfetto e decolletè perfetti evidenziati ancora di più dal completo intimo che indossa. Con un tweet, però, Lulù ha mostrato un’imperfezione presente sul proprio corpo esortando tutte le donne ad amare anche le proprie imperfezioni.

“Ieri tutti ci siamo soffermati su queste foto “esplosive”: fisico e perfetto. Ma non ci siamo soffermati sul fatto che lei abbia mostrato le sue piccole smagliature, avrebbe potuto nasconderle o non farle vedere e invece si è mostrata così com’è”, ha scritto una ragazza su Twitter e Lulù ha risposto così – “Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself. Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto”.

Grazie💜Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself💜 Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto💜🖤 #fairylu 🧚🏽‍♀️ VI AMO! https://t.co/2lwvX9Rah3 — Lulú (@lulu_selassie) July 20, 2022

Un messaggio che aveva lanciato anche l’amica Federica Calemme con cui Lulù ha mantenuto uno splendido rapporto dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.