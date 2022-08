Moda autunno 2022: gli abbinamenti di colore che dovrai provare!

Moda autunno 2022: la nuova stagione si avvicina! Diciamo addio a infradito, costumi da bagno e diamo il benvenuto a tutte le novità del fashion! Quale sarà l’abbinamento di colori più utilizzato in assoluto? Scopriamolo!

Ogni anno la stessa storia: infinite nuove tendenze che cercano di accaparrarsi il cuore di noi fashion lovers. Ma non tutte le novità del fashion sono destinate a rimanere, e soprattutto ad essere utilizzate in larga scala. Quindi facciamoci strada all’interno delle nuove tendenze, e vediamo quali non dovremmo perderci!

Siamo ufficialmente alle porte della nuova stagione e dobbiamo, con fatica, dire addio all’estate (almeno in fatto di fashion) e a tutti gli outfit che hanno accompagnato le nostre giornate più afose.

Tutto ciò per dare il benvenuto alle nuove tendenze, colori, forme, tessuti e fantasie che entreranno a far parte della nostra vita di tutti i giorni.

Ma procediamo per gradi! La prima novità in fatto di fashion da scoprire ad ogni nuova stagione riguarda sempre gli abbinamenti di colori!

Esatto, perché i colori guidano tutte le tendenze dell’anno, e attorno a questi ruotano tutte le collezioni dei big della moda!

Siete pronte a conoscere i nuovi abbinamenti di colori da utilizzare per la prossima stagione? E allora iniziamo con questa guida di stile targata CheDonna!

Moda autunno 2022: blu, camel, monocromatico e fantasie anni ’60! Ecco cosa non dovrà mai mancare nel tuo guardaroba!

Il rapporto novità/classicità è la chiave attorno cui ruota tutta la moda del 2022. Infatti, se parliamo dei colori che faranno tendenza la prossima stagione possiamo trovare elementi freschi ed innovativi inseriti assieme ad alcuni presi dal passato!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali saranno i colori e gli abbinamenti che non dovranno mancare nel nostri guardaroba:

monocromatico: non è una vera e propria novità, questa tendenza è stata presente anche lo scorso anno, ma non è mai stata così predominante. Il monocromatico è il nuovo MUST-HAVE dell’abbigliamento chic. Che sia total bianco, nero, marrone o blu navy, il nostro look dovrà essere di un’unica tinta!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che vi ha mostrato quali saranno i colori e gli abbinamenti di colori che faranno parte delle nuove tendenze da utilizzare assolutamente la prossima stagione!

Alla prossima guida di stile, per non perderti tutti gli aggiornamenti in fatto di fashion, e non solo!