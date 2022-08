Paura per Paola Turci, che è recentemente stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Grande la preoccupazione della moglie, Francesca Pascale, che ha espresso dolcissime parole d’amore per la consorte.

Paola Turci è stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di un infortunio che con ogni probabilità le impedirà di esibirsi in alcune date del suo tour estivo. I fan si sono subito preoccupati moltissimo per le sorti della cantante e più di tutti a preoccuparsi è stata la moglie, Francesca Pascale, che ha speso parole dolcissime per la sua amata. Ecco cosa ha detto subito dopo l’infortunio.

Grande preoccupazione per la cantante Paola Turci, che di recente è stata vittima di un incidente che le ha provocato un trauma cranico. La drammaticità delle ferite ha portato molti fan e le persone più vicine all’artista a preoccuparsi enormemente per eventuali danni permanenti, ma sembra che ora la Turci sia in condizioni stabili. A dimostrare grande vicinanza emotiva alla cantante è stata la moglie di Paola, Francesca Pascale, che ha anche comunicato ai fan via Instagram che ora la compagna ha superato il momento più difficile.

Paola Turci ricoverata d’urgenza, le dolci parole di Francesca Pascale

Parole da pelle d’oca quelle spese da Francesca Pascale per al sua amata moglie, Paola Turci.

Le duo sono convolate a nozze solo il mese scorso e stanno già affrontando un momento difficile dopo che la Turci si è procurata un trauma cranico a seguito di un incidente. Grandissimo lo spavento e l’apprensione di tutti, soprattutto della Pascale, che ha così scritto in un post di Instagram: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. La stessa Turci (che ha anche fatto una rivelazione importante in passato) ha voluto rassicurare i suo fan, con un altro significativo post sul suo account Instagram. “Sto bene, è stata una brutta caduta”, ha asserito la cantante. “Ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò”. Insomma, per fortuna per Paola la situazione è ora sotto controllo. Noi non possiamo fare altro che augurarle una pronta guarigione!