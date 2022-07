Francesca Pascale e Paola Turci spose: la reazione di Silvio Berlusconi

By

Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite in matrimonio e la cerimonia non avrebbe potuto essere più elegante ed emozionante. Ma qual è stata la reazione di Silvio Berlusconi alla notizia che la sua ex compagna Francesca Pascale si è sposata con Paola Turci?

Fiori d’arancio per Francesca Pascale e Paola Turci, bellissime il giorno del loro matrimonio, tenutosi in una splendida villa in Toscana. Le donne hanno festeggiato l’importante occasione circondate dall’amore dei familiari e degli amici più stretti, ma hanno anche dovuto sopportare gli insulti degli haters omofobi, del tutto contrari alla loro unione. A ogni modo, la forza dell’amore alla fine ha vinto e Francesca e Paola hanno affermato di aver vissuto il giorno più bello della loro vita. Ecco la reazione di Silvio Berlusconi alla notizia del matrimonio della ex Pascale con una donna.

Bellissime Paola Turci (che ha recentemente fatto una importante rivelazione) e Francesca Pascale il giorno tanto atteso del loro matrimonio, che non avrebbe potuto tenersi in una location più bella e suggestiva. Nonostante i molti haters, che si sono mostrati decisamente contrari alla loro unione (e alcuni hanno espresso pensieri davvero sconcertanti), Paola e Francesca hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Un amore mai apertamente confermato in questi anni, anche se due anni fa sono state pizzicate su uno yacht insieme intente a scambiarsi effusioni.

Francesca Pascale sposa Paola Turci: la reazione di Silvio Berlusconi

A rivelare le reazioni dell’entourage di Silvio Berlusconi al matrimonio della Pascale e della Turci è stato il Messaggero.

“Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. “Nella sua infinità generosità”, avrebbero detto alcuni componenti di forza Italia, “il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione”, hanno detto altri. Secondo Marta Fascina, l’attuale compagna del cavaliere, Berlusconi avrebbe già fatto un regalo di nozze alla Pascale, ovvero una mega villa di oltre 20 milioni regalatole durante la loro relazione. Altri amici della ex coppia Berlusconi-Pascale non hanno dubbi sul fatto che il cavaliere farà un regalo alle due neo spose, magari un gioiello. “altrimenti che Silvio è?”. Insomma, a parte i pareri degli amici, pare che tra Silvio Berlusconi e la Pascale ci sua ancora molta stima e rispetto reciproci. E noi siamo contenti di saperlo!