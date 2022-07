Grazie a questi spuntini notturni non soffrirai più la fame

Scopri quali sono gli spuntini notturni da fare quando sei a dieta o quando, più semplicemente, desideri mantenere il tuo peso forma.

Gli spuntini notturni sono da sempre considerati un grande pericolo per la dieta. Anche le persone più ligie nel seguire il loro piano alimentare finiscono infatti con il sentirsi maggiormente vulnerabili alla sera. Sembra infatti che quello dopo cena, sia il momento della giornata in cui resistere alle tentazioni risulta maggiormente difficile.

Forse ciò dipende dal bisogno di scaricare lo stress, dalla mancanza di distrazioni esterne come il lavoro o le interazioni sociali o dai pensieri che a volte attendono proprio le ore notturne per travolgerci, portando con se una fame (spesso nervosa) di cibi vietati. Indipendentemente dalle ragioni, trovare una soluzione si rivela indispensabile, sopratutto per chi sogna di tornare al peso forma.

Come agire, quindi? In questi casi la scelta migliore è quella di ripiegare su una cena leggera e bilanciata e su possibili spuntini che non facciano male. Così facendo si potrà contare su alimenti che spingano il metabolismo a lavorare di più e che al contempo plachino sia la fame fisica che quella nervosa. E tutto senza ovviamente appesantire l’organismo in vista del riposo notturno.

Gli spuntini notturni da fare quando si è a dieta

Ti è mai capitato di ritrovarti a pensare solo al cibo, al punto da non riuscire a seguire il tuo programma preferito alla tv o da non prendere sonno? Quando l’assillo diventa davvero insopportabile, l’unica opzione valida (sopratutto se senti di avere davvero fame) è quello di assecondarlo.

Così facendo potrai uscire rapidamente da questo loop e riprendere le tue attività senza problemi. Inoltre è più che provato che eliminare un desiderio così forte evita di abbuffarsi alla prima occasione. Un altro aspetto importante che non andrebbe mai sottovalutato. Ma cosa mangiare per restare in forma o continuare a perdere peso. Per fortuna ci sono degli spuntini che fanno al caso nostro e che, oltre ad essere buoni, rappresentano anche una scelta ideale per l’organismo.

Lo yogurt greco senza zucchero

Ricco di proteine, lo yogurt greco ha la particolarità di saziare con leggerezza. Arricchendolo con della marmellata fatta in casa o con del cacao amaro e del dolcificante lo si potrà rendere simile ad un dolce. Cosa che ti aiuterà sicuramente ad appagare anche l’eventuale fame nervosa. Volendo, puoi aggiungere al tutto anche una manciata di frutta secca. In questo modo potrai contare su uno spuntino leggero, sano e al contempo goloso.

Una fetta di pane integrale con fiocchi di latte

Se il bisogno di salato incombe, puoi tostare una fettina di pane tostato e ricoprirla con dei fiocchi di latte e, magari, un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. In questo modo il tuo spuntino risulterà perfettamente bilanciato e ti consentirà di saziarti con piacere e senza doverti preoccupare della linea. Il tutto senza appesantirti troppo e senza aumentare di chissà quanto l’apporto calorico del giorno.

La ricotta fresca è lo spuntino notturno perfetto da fare

Ci sono diversi studi che dimostrano che un paio di cucchiai di ricotta consumati prima di andare a dormire favoriscano il dimagrimento grazie all’effetto che hanno sull’organismo. In caso di attacchi di fame improvvisi, potresti quindi puntare su questa. E se senti il bisogno di qualcosa di estremamente goloso puoi sempre dolcificarla e arricchirla con del cacao amaro in polvere, della cannella o della marmellata fatta in casa e senza zucchero. In questo modo potrai godere di un risultato unico ed in grado di gratificarti mentre di fai anche del bene. Comodo, no?

La manciata di frutta secca

Se la tua è più che altro voglia di sgranocchiare qualcosa di buono potresti concederti una manciata di frutta secca. Ciò che conta è che si tratti davvero solo di una piccola razione (meglio non superare i 15 grammi) e da consumare una tantum. Anche se sana e ricca di proprietà benefiche la frutta secca andrebbe infatti sempre pianificata all’interno del piano alimentare giornaliero. E questo per via delle sue calorie. Ovviamente, se sei seguita da un nutrizionista potreste valutare insieme questo aspetto.

Il cioccolato fondente

Una piccola porzione di cioccolato fondente (purché lo sia almeno al 75%) rappresenta un valido spuntino notturno. Ricco di polifenoli, fa bene all’organismo e consente di fare il pieno di energie e di mettere a tacere la fame nervosa. Sgranocchiarlo o scioglierlo in bocca rappresenta quindi un’ottima scelta da fare anche quando si è a dieta. Tutto ciò vale ovviamente se non sei allergica al nichel. In tal caso sarebbe meglio puntare su un altro spuntino.

Grazie a questi semplici spuntini potrai contare su degli alleati anche per la fame che arriva durante la notte. Ovviamente, se sei seguita da un nutrizionista, il consiglio è quello di parlarne insieme in modo da riadattare la dieta in base alle tue esigenze. Nell’attesa di farlo, però, ti basterà alleggerire la cena (che dovrai sempre effettuare in modo bilanciato) e godere di una serata piacevole e senza sensi di colpa.