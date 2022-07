Scopri come realizzare 3 outfit con il colore dell’estate: l’azzurro!

Qual è il colore dell’estate 2022? Senza ombra di dubbio l’azzurro! Un colore delicato e che sta bene a tutte! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come realizzare 3 outfit da indossar tutti i giorni con il colore del momento!

In estate i colori che fanno tendenza sono sempre tanti e tutti, generalmente, sgargianti. Esiste però un colore che ha un ruolo speciale nella moda 2022, è facile da utilizzare, sta bene a tutte ed è super delicato. Quale? L’azzurro! Ma come realizzare i giusti outfit? Scopriamolo!

Siamo abituate ad indossare alcuni colori tutto l’anno, tra cui il nero, il beige, il blue e anche il bianco. Tutti quei colori neutri che ci risolvono ogni situazione stilistica.

Poi quando arrivano le belle giornate il fashion ci travolge con le sue palette di colori sgargianti, come il fucsia, il giallo, il verde o il viola. E noi che siamo delle vere fashion lovers non vediamo l’ora di poter mettere mano su quell’outfit super colorato tanto desiderato.

Ma ci capita poi di trovare questi look colorati troppo forti, quindi li indossiamo per una sola occasione e subito dopo li poniamo nel lato dimenticatoio del nostro guardaroba.

Se vi dicessi che esiste un colore trendy per l’estate 2022 che amerete indossare tutti i giorni mi credereste?

Ebbene si è tutto vero! Esiste un colore trendy e facile da utilizzare di cui non potremo mai stancarci. Quale? L’azzurro polvere!

3 outfit con il colore dell’estate 2022: l’azzurro polvere! Ecco cosa ci serve!

L’azzurro polvere è una tonalità di azzurro chiaro che si allontana dalle sfumature di blu per avvicinarsi a quelle di grigio. Si dice che l’azzurro povere stia bene a tutte, e in effetti è vero, perché in base alla nostra carnagione possiamo scegliere la tonalità di azzurro polvere che più ci si addice. Ad esempio carnagione chiara e scura con i capelli castani, scegliamo un tono di azzurro forte, con dei toni blu intensi. Per chi ha una carnagione dal sottotono freddo e capelli chiari il punto di azzurro polvere da scegliere sarà più tendente al grigio.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare 3 outfit trendy con il colore dell’estate, l’azzurro polvere:

top e gonna midi: l a gonna midi a ruota è uno dei capi più trendy e comodi per l’estate. Sceglietela di color azzurro polvere ed indossatela con una canotta bianca basic e un sandalo flat color camel.

a gonna midi a ruota è uno dei capi più trendy e comodi per l’estate. Sceglietela di color azzurro polvere ed indossatela con una canotta bianca basic e un sandalo flat color camel. tuta: in estate i negozi di abbigliamento si colmano di tute, ossia abiti freschi che al posto della gonna hanno i pantaloni. Di super tendenza per l’estate 2022 è la tuta color azzurro polvere.

in estate i negozi di abbigliamento si colmano di tute, ossia abiti freschi che al posto della gonna hanno i pantaloni. Di super tendenza per l’estate 2022 è la tuta color azzurro polvere. abito pizzo: ultimo ma non per importanza è l’abito. Da scegliere in pizzo e di color azzurro polvere, perfetto anche per la cerimonia estiva. A proposito, Via ai saldi estivi in tutta Italia! Guida allo shopping: cosa acquistare?

Adesso che conoscete tutti i segreti del mestiere non vi resta che realizzare il vostro outfit estivo con il colore del momento, l’azzurro polvere, uscire e divertirvi! Sarete perfette!