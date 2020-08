Francesca Pascale e il bacio in yacht con Paola Turci: un nuovo amore?

Francesca Pascale e il bacio in yacht con Paola Turci: un nuovo...

Francesca Pascale e Paola Turci hanno un’amicizia particolare? È il rumor che circola da tempo, ma le foto rubate sullo yacht sembrano confermare!

Di Francesca Pascale si è detto di tutto: giovane arrivista, approfittatrice, arrampicatrice sociale e quant’altro. Di certo però la Pascale ha dimostrato di essere in grado di sostenere un ruolo non semplice, rimanendo al fianco di Silvio Berlusconi anche nei momenti più delicati della vecchiaia di quest’ultimo.

Nonostante i processi, le accuse e le difficoltà politiche di Berlusconi, Francesca Pascale non gli ha fatto mai mancare il proprio sostegno e si è impegnata a partecipare attivamente alla sua vita.

Secondo quello che si dice, infatti, Francesca avrebbe stupito (e non poco) per la determinazione con cui intendeva portare avanti le proprie idee politiche nel tentativo di influenzare quelle del suo compagno.

La Pascale in tempi non sospetti si è battuta perché Forza Italia prendesse posizione a favore delle famiglie arcobaleno, delle unioni di fatto e dei diritti della comunità LGBT+.

Molti hanno pensato che si trattasse soltanto di un vezzo, probabilmente di una “moda” politica che la Pascale intendeva sfruttare per acquisire altra notorietà e procurare nuovi appoggi al partito di Berlusconi, eppure a quanto pare le sue finalità erano molto più nobili.

Appena lasciato Berlusconi, infatti, Francesca Pascale si è precipitata al mare, sul proprio yacht, in compagnia della sola Paola Turci e dell’equipaggio. E, secondo i paparazzi di Oggi, non si tratta di un’amicizia come le altre.

Francesca Pascale e Paola Turci: baci in yacht per scordare Berlusconi

Paola Turci, classe 1964, è una delle più apprezzate cantautrici pop – rock italiane degli ultimi quarant’anni. Ha alle spalle un terribile incidente stradale che si è verificato nel 1993 e che l’ha lasciata con il volto parzialmente sfigurato da molte cicatrici che sono poi state parzialmente nascoste con interventi di chirurgia plastica.

Negli anni Novanta è stata legata al tennista Paolo Canè ed è stata sposata per pochissimo tempo (dal 2010 al 2012) con il giornalista radiofonico Andrea Amato.

Intorno alla bella e volitiva Paola però hanno sempre circolato voci di relazioni lesbiche, in particolare con altre due donne cantautrici che hanno condiviso molte volte il palco con Paola: Marina Rei e Carmen Consoli.

A moltiplicare e confermare indirettamente queste voci arrivarono anche le notizie della partecipazione di Paola Turci ai vari Pride capitolini, anche se Paola non ha mai voluto parlare pubblicamente di un orientamento sessuale diverso da quello etero.

A infittire ulteriormente le voci su una presunta bisessualità di Paola Turci (e di conseguenza di Francesca Pascale) sono arrivate però le fotografie pubblicate dal settimanale Oggi.

Le due, tranquille e in pieno relax, stavano prendendo il sole in bikini nero sulla coperta dello yacht di Francesca. Proprio quest’ultima ad un certo punto si è avvicinata a Paola dandole un bacio.

Dalle fotografie sembrerebbe un appassionato bacio sulla guancia, ma c’è la possibilità che la prospettiva sia ingannevole e che si tratti di un bacio sulla bocca.

Si dice anche che per la sua prima vacanza dopo Berlusconi Francesca Pascale non stia badando a spese: del resto potrà mantenere intatto il suo stile di vita contando sull’enorme assegno di buonuscita firmato da Berlusconi e sui continui versamenti di denaro sul suo conto personale, sempre da parte di B. Questo trattamento economico di tutto rispetto ha fatto storcere il naso a molti: del resto, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi non erano nemmeno sposati.

Di certo c’è solo una cosa: se la relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale fosse confermata, ci sarà la certezza che per piacere alla ex di Silvio Berlusconi bisogna avere almeno 20 anni più di lei!