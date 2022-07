In viaggio con il tuo animale? Evita di finire nei guai: segui queste regole

Vuoi organizzare un viaggio con il tuo caro animale domestico? Non ti rimane altro che seguire queste regole.

Hai voglia di prenderti una pausa dalla frenesia della città e desideri magari oltrepassare i confini nazionali ma non vuoi lasciare a casa il tuo amato animale?

Se hai intenzione di rimanere all’interno dell’Unione Europa, ci sono alcune regole che dovresti seguire per non ritrovarti nei guai.

Le regole più importanti per fare un viaggio in compagnia del tuo animale domestico

Se hai intenzione di fare un viaggio con il tuo caro animale domestico, l’Unione Europea ha delineato delle regole ben precise che i cittadini devono seguire. Scopriamole insieme.

Se il tuo amico a 4 zampe è un cane, un gatto o un furetto, ci sono alcune regole da seguire per non finire nei guai. Queste regole riguardano anche i viaggi nell’Unione Europea da un paese o un territorio al di fuori dell’UE. Con alcune eccezioni, il tuo animale domestico può viaggiare con te in un altro Paese dell’Unione o da un Paese non UE a un Paese dell’UE se:

Echinococcus multilocularis, se l’area di destinazione è esente da questa tenia. Stiamo parlando di paesi come la Finlandia, l’Irlanda, la Norvegia, Malta, e l’Irlanda del Nord. Ha un passaporto europeo per animali da compagnia valido, se si viaggia da un Paese dell’UE verso un altro Paese dell’UE. In alternativa, un certificato sanitario dell’UE, se si viaggia da un Paese non UE.

Detto ciò, vediamo invece quali documenti di viaggio sono necessari se decidi di partire con il tuo caro animale:

: è un documento che segue un modello standard dell’UE ed è essenziale per viaggiare tra i Paesi dell’Unione Europea. Contiene una descrizione e i dettagli del tuo animale domestico, compreso il codice del microchip o del tatuaggio, i dati di contatto del proprietario e del veterinario che ha rilasciato il passaporto. È possibile ottenerlo . Il passaporto per animali da compagnia è valido per tutta la vita, a condizione che la vaccinazione antirabbica dell’animale sia in regola. Certificato sanitario dell’UE: è un altro tipo di documento che contiene informazioni specifiche sul tuo amico a 4 zampe. Queste informazioni includono l’identità, lo stato di salute e le vaccinazioni antirabbiche. Anche questo documento si basa su un modello standard dell’Unione Europea. Se viaggi da un paese o da un territorio non appartenente all’UE, il tuo animale domestico deve essere in possesso di un certificato sanitario dell’UE. Questo può essere rilasciato da un veterinario autorizzato e deve essere fatto non più di 10 giorni prima del suo arrivo nell’UE. Il certificato è valido per i viaggi tra i Paesi dell’UE per 4 mesi a partire da questa data o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica. Inoltre, è necessario compilare e allegare al certificato di polizia sanitaria dell’UE una dichiarazione scritta. Questa deve attestare che il trasferimento dell’animale sia dovuto a motivi non commerciali.

I passaporti europei per animali da compagnia sono rilasciati solo per cani, gatti e furetti. Se invece vuoi portare con te altri animali domestici, devi controllare le norme nazionali del Paese di destinazione per le varie informazioni sulle condizioni di ingresso.