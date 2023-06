Coppie Temptation Island 2023, chi sono: storie, nomi e da quanti anni sono fidanzati

Chi sono le coppie di Temptation Island 2023: i nomi di tutti i protagonisti, le storie e da quanti anni sono fidanzati.

Sette coppie per Temptation Island 2023 pronte a mettere alla prova l’amore vissuto per capire se esistono possibilità di portare avanti la relazione. Chi sono le sette coppie non sposate e senza figli che sono pronte a trascorrere tre settimane lontane e separate vivendo con ragazze single e ragazzi single?

Lunghi fidanzamenti, tradimenti che apparentemente sono stati superati, ma anche hanno lasciato strascichi negativi, desiderio di un figlio non corrisposto sono alla base delle storie delle sette coppie che sono i protagonisti del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia.

Le storie e i nomi delle coppie di Temptation Island 2023

Le coppie di Temptation Island 2023 alle prese con i tentatori e le tentatrici di Temptation island 2023 sono: Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittorie e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico, Mirko e Perla.

Chi sono Gabriella e Giuseppe

Gabriella e Giuseppe sono fidanzati da sette anni. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island dopo che lei ha scoperto la scelta del fidanzato di iscriversi ad un sito di incontri. Un’amara scoperta quella di Gabriella che, per vivere la storia con il fidanzato, ha sacrificato studio, famiglia e amicizie.

Chi sono Alessia e Davide

Alessia e Davide sono fidanzati da undici anni e lei, per due anni, ha avuto una relazione extraconiugale con un uomo più grande. Davide, dopo averlo scoperto, per diverso tempo ha finto e pur stando ancora insieme, pare non abbia ancora superato il tradimento. Alessia, dunque, ha scritto a Temptation per capire se la storia più continuare o meno.

Chi sono Vittoria e Daniele

Vittoria e Daniele sono fidanzati da quattro anni e a scrivere al programma è stato lui perché la fidanzata desidera fortemente un figlio mentre lui non nasconde di avere ancora dei dubbi.

Chi sono Manu e Isabella

Manu e Isabella sono fidanzati da tre anni e mezzo e, pur essendo molto innamorati, stanno vivendo un momento complicato a causa di uno stile di vita diverso. Lui è cresciuto in un quartiere popolare mentre lei vive al centro di Milano. La decisione di partecipare a Temptation è arrivata da lui che desidera trovare un punto di incontro con la fidanzata.

Chi sono Francesca e Manuel

Francesca e Manuel sono fidanzati da due anni. Francesca ha deciso di partecipare al programma perché è stata lasciata per cinque volte dal fidanzato che è poi tornato da lei.

Chi sono Ale e Federico

Ale e Federico sono fidanzati da tre anni ed è stata lei a decidere di partecipare a Temptation perché vuole avere più certezze dal fidanzato per il futuro.

Chi sono Mirko e Perla

Mirko e Perla sono fidanzati da cinque anni. Per amore del fidanzato, Perla si è trasferita in un’altra città lasciando amici e famiglia. Perla, però, si sente insoddisfatta perché lo vede molto apatico.