Lo sapevi? Basta un solo trucco per far apparire i tuoi occhi più grandi. Scopri qual è!

Scopri qual è il trucco davvero semplice per far apparire i tuoi occhi più grandi. Il risultato ti sorprenderà!

Quando si parla di occhi e di make up, uno dei desideri più grandi è spesso quello di farli apparire più grandi. Per ottenere un simile effetto ci sono diversi trucchi che si possono mettere in atto e che consentono di allungare gli occhi, di avvicinarli o distanziarli e di creare svariati effetti ottici in gradi di farli apparire, appunto, più grandi. Ma come fare quando si ha poco tempo o non si ha esattamente confidenza con i trucchi?

La buona notizia è che esiste un trucco davvero veloce e alla portata di tutti. Un trucco che può fare la differenza in un secondo. E tutto senza richiedere chissà quali capacità. Dopo aver visto qual è il giusto make up per ingrandire gli occhi, ecco quindi il trucco veloce che farà la differenza senza richiederti troppo impegno.

Occhi più grandi? Puoi riuscirci con un solo semplicissimo trucco

Se gli occhi più grandi sono uno dei tuoi desideri estetici maggiori, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, abbiamo pensato di condividere un semplice trucco in grado di donarti il giusto effetto anche quando sei di corsa, ti trovi fuori o non hai semplicemente voglia di ricorrere ad un trucco sofisticato. Il segreto sta nell’ombretto o in una base illuminante e chiara che potrai applicare sulle palpebre e volendo anche intorno e appena sotto gli occhi. Creare una zona chiara (vanno bene sia il bianco che il rosa cipria) che circondi l’occhio ma che si noti appena, ti consentirà infatti di far apparire lo stesso più grande rendendo al contempo lo sguardo più profondo. Certo, il solo ombretto non produrrà lo stesso effetto di un trucco più articolato ma sarà comunque in grado di farti sentire bene con te stessa.

Volendo, per un effetto più glamour puoi aggiungere una passata di mascara. La differenza sarà gia evidente e ti consentirà di sentirti bellissima anche con il minimo sforzo. Una tecnica davvero d’emergenza ma che ti aiuterà a non percepire i tuoi occhi troppo piccoli.

Cosa che, inutile dirlo, ti aiuterà a viverti meglio sia quando ti guardi allo specchio che quando sei in mezzo alla gente.

Dopotutto un make up che funziona è sempre in grado di infonderci sicurezza, di aumentare l’autostima e di farci sentire più belle. E questo, applicabile anche senza troppe preparazioni e con un solo strumento, è quanto di più utile ci sia per te ed i tuoi occhi. Provare per credere!