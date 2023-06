“Lo dico in modo esplicito perché ho letto cattiverie: è tutto finito”: l’ex Uomini e Donne annuncia la rottura

Una stagione da dimenticare per gli amori nati a Uomini e Donne: tutte le coppie nate si stanno sciogliendo come neve al sole.

Stagione da dimenticare quella di Uomini e Donne che si è conclusa lo scorso maggio. Anche quella che sembrava la coppia più affiatata, destinata a restare insieme per diverso tempo, si è incredibilmente rotta. Inizialmente si pensava ad una crisi passeggera, destinata a risolversi nel giro di poco tempo e, invece, dopo diversi giorni, ad annunciare in modo esplicito la rottura di fronte ai commenti insistenti dei fan è stato proprio lui.

Con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, l’ex tronista ha annunciato la fine della storia nata proprio nel programma di Maria De Filippi dopo mesi di conoscenza.

Ex tronista di Uomini e Donne annuncia la fine della relazione ma i motivi restano top secret

Chi sperava di vedere la coppia nuovamente serena, felice e innamorata, pronta per godersi l’estate e le vacanze, dovrà ricredersi perché dopo settimane di allontanamento, l’ex tronista ha ufficialmente annunciato la fine della relazione con l’ex corteggiatrice, conosciuta durante il percorso sul trono e che lo aveva colpito sin dal primo scambio di sguardi. Una conoscenza fatta di lacrime, momenti di crisi, paure e dubbi che, però, si era conclusa con la scelta e la voglia di lei di viverlo senza telecamere.

A distanza di pochi mesi, però, i due che, sin dal primo giorno dopo la scelta si erano mostrati sempre sereni e sorridenti, è arrivata la scelta di dirsi addio definitivamente e di prendere due strade diverse. Dopo l’annuncio della crisi di Carola Carpanelli, è così arrivato l’annuncio di Federico Nicotera che ha confermato l’addio.

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”, scrive l’ex tronista. Poi continua: “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”.

Prima di Carola e Federico, anche un’altra coppia del trono over, nata in questa stagione, si è detta addio dopo poco tempo insieme e ad annunciarlo, sui social, è stata proprio la dama.