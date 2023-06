Consigli per iniziare al meglio la giornata

La mattina rappresenta uno dei momenti più importanti della giornata, questo perché determina sia l’umore che l’energia che potremo mettere in campo durante tutto il resto della giornata. Un po’ di esercizio, qualche minuto di meditazione e una bella box colazione possono aiutare a migliorare e dare uno sprint alla giornata. Tuttavia, il ritmo frenetico della vita che la società moderna ci impone, gli impegni lavorativi, la scuola o la famiglia, possono mettere a dura prova la nostra capacità di trascorrere la mattinata in modo equilibrato.

Vediamo insieme alcuni trucchi utili per non sentirsi sopraffatti e iniziare al meglio la giornata.

L’importanza di una colazione sana e nutriente

Una buona colazione, sana e nutriente in modo da mantenere un corretto equilibrio glicemico e cerebrale, è fondamentale per iniziare bene la giornata. Una corretta colazione, infatti, aiuta ad assimilare i nutrienti fondamentali per la produzione di energia e fornisce la giusta carica per affrontare le diverse attività quotidiane.

Nel dettaglio, la colazione deve essere ricca di fibre, proteine e carboidrati complessi, per garantire un apporto energetico duraturo.

Praticare attività fisica la mattina

Per iniziare bene la giornata è molto importante praticare attività fisica in maniera costante. Fare sport al mattino non solo migliora il nostro benessere fisico, ma aiuta anche a rasserenare l’umore e ad aumentare la produttività.

Ci sono tanti tipi di attività fisica che si possono fare: una bella camminata a passo sostenuto, jogging, ciclismo, pilates, yoga e tanto altro; a seconda delle proprie preferenze, infatti, si può scegliere se fare un’attività d’intensità moderata, come una semplice camminata veloce oppure una corsa, o più intensiva, come una lezione di crossfit oppure un workout funzionale.

L’importante è che l’attività scelta sia in grado di attivare il nostro sistema cardiovascolare e far sentire più energici e vitali per il resto della giornata.

L’importanza della meditazione

Un consiglio valido per iniziare bene la giornata è quello di dedicarsi a qualche minuto di meditazione o di respirazione consapevole. La pratica del mindfulness, infatti, aiuta a ridurre i livelli di stress e a migliorare la concentrazione e la produttività. Una semplice sessione di meditazione o respirazione, al mattino, può rappresentare un valido contributo per un rinnovamento spirituale; questo aiuta a prendere le cose con un atteggiamento più positivo e proattivo nei confronti delle sfide quotidiane. Se non si è molto pratici esistono delle app completamente gratuite che aiutano nella meditazione e nel respiro consapevole.

Organizzare la propria agenda

Per iniziare alla grande la giornata, è importante cercare di organizzare la propria agenda in anticipo. Ordinare le scadenze e le attività da svolgere, aiuta a ridurre lo stress e l’ansia, consentendo di affrontare la giornata in modo più sereno e tranquillo.

Prestare attenzione alla qualità del sonno

È importante prestare attenzione alla qualità del sonno. Dormire abbastanza ore, infatti, è fondamentale per mantenere il giusto equilibrio e garantire l’energia necessaria per affrontare con successo tutti gli impegni e le sfide della giornata. Inoltre il sonno aiuta a ridurre il rischio di stress, ansia e depressione, migliorando la qualità della vita.