Scopa magica, trucchi mai visti: così per terra non resta più nulla

Anche quando ci sforziamo fino in fondo, tracce di pelucchi e polvere sul pavimento ne rimangono sempre: con questi segreti sarà più facile

Quando volte durante il giorno, soprattutto d’estate, passiamo la scopa in casa? Non ti sto dicendo in cucina,lì è facile che tra briciole e cibo che cade involontariamente il pavimento sia sporco. Ma piuttosto penso alle altre stanze, a comincare dal soggiorno.

Lo facciamo quasi in automatico ma bastano 2-3 ore e in teoria sarebbe da passare di nuovo. In pratica però non possiamo vivere tutto il giorno con la scopa in mano. Quindi abbiamo bisogno di trucchi per rendere efficace quest’azione. Perché se è vero che si tratta comunque di un’attività fisica, in fondo il nostro tempo lo possiamo investire in modo più intelligente.

In un mondo ideale, passare la scopa basterebbe per eliminare tutti i pelucchi dal pavimenti, anche eventuale tracce di capelli o peli degli animali. E riusciremmo anche a togliere la polvere da terra, evitando così che si depositi sui mobili.

Il nostro però non è un mondo ideale e quindi se non vogliamo puntare su quelle scope robottini che girano tutto il giorno per casa tocca a noi. Per quando uno si sforzi, non è mai abbastanza e non dura mai a sufficienza. Così ci serve usare le maniere forti, ma con intelligenza per non sprecare più energia di quella che serve. Il primo segreto è una buona scopa, ma ce ne sono altri che non hai mai nemmeno immaginato.

Scopa magica, trucchi mai visti: l’ultimo è davvero pazzesco, non ci aveva mai pensato nessuno

Ci sono vari metodi per eliminare definitivamente ogni traccia di polvere e di peli dai pavimenti domestici, Te ne parlo perché li ho provati personalmente. Anche io non ci credevo e invece ho potuto toccare con mano la loro efficacia.

Il primo trucco sembra strano ma va alla grande. Prendiamo qualche foglio di giornale, quelli che usiamo anche per pulire i vetri oppure per togliere lo sporco dalla nostra stufa a pellet. Li inumidiamo leggermente, senza strizzarli, e poi li posiamo per terra. Magicamente la po,vere si attaccherà lì e quando li tireremo su per buttarli, basterà una passata leggera di scopa per togliere tutto il resto.

Un altro trucco per usare al meglio la nostra scopa è quello di tagliare alcune strisce di nastro biadesivo. Poi le fissiamo fissatele su ciascun lato della scopa andando da un’estremità all’altra. Basta lasciare libere le punte delle setole che passano sul pavimento. Così tutto lo sporco, passando con la scopa, si attacca alla parte collosa del nastro e poi basterà staccarlo, buttarlo via e il gioco è fatto.

Ma il vero segreto per eliminare pelucchi e polvere dal pavimento è uno e ora che te lo dirò rimarrai a bocca aperta. Prendi la scopa e avvolgi la parte delle setole in un sacchetto di plastica. Può essere quello della spesa oppure il classico sacco della spazzatura. Poi comincia a scopare in modo normale: magicamente tutto si attaccherà al sacchetto e noi alla fine dovremo solo toglierlo, legarlo e buttarlo.