Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023: altro che sconosciuti, quanti volti noti

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023, al via da lunedì 26 giugno: volti noti e alcuni arrivano da Uomini e Donne.

Se vi state chiedendo chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023 che parte in prima serata su canale 5 da lunedì 26 giugno, i nomi sono stati svelati. Non sono tutti sconosciuti i ragazzi e le ragazze single che hanno deciso di partecipare al programma dell’amore affidato, ancora una volta, alla conduzione di Filippo Bisciglia.

Come accade in ogni edizione di Temptation Island, anche in quella del 2023, non mancano volti già noti al grande pubblico. In particolare, tra i single pronti a creare tentazioni nelle coppie ci sono vecchi volti di Uomini e Donne.

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2023

Tra i tentatori spiccano, in particolare, due nomi. Si tratta di due ex corteggiatori di Uomini e Donne che il pubblico ha molto amato. Stiamo parlando di Davide Schiavon, ex corteggiatore nonchè ex scelta di Giulia Quattrociocche e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Gentili, la tronista che gli ha poi preferito Matteo Fernea con cui è ancora felicemente fidanzata. Ci sono, inoltre, Cesare Puntiglia di Love Island Italia, Tommaso Lella e Luca Chirico e il modello Marco Boscolo Male.

I tentatori, dunque, sono:

– Marco, 38 anni di Padova, imprenditore.

– Tommaso, 34 anni di Maniago (Pordenone). Laureato in lettere moderne e ha due palestre.

– Daniele, 28 anni da Roma, responsabile di una ditta di sicurezza.

– Alberto, romano, 28 anni, imprenditore.

– Emanuele, napoletano, 32 anni. Ha fatto il modello tra Miami, Milano e New York.

– Luca, 24 anni di Cantù (Como). Lavora nel settore della ristorazione a Lugano in Svizzera.

– Davide, 30 anni di Novara. Lavora come tecnologo di confezionamento in un’azienda italiana;

– Fouad, 32 anni di Roma. Ha un ristorante di proprietà insieme al fratello gemello.

– Lorenzo, 38 anni di Roma, imprenditore.

– Andrea, 30 anni da Pescara, laureato in scienze motorie, è chinesiologo e personal trainer.

– Edoardo, 27 anni di Catania. Lavora come commesso in un negozio e la sera si occupa di sicurezza nei locali.

– Lollo, 27 anni di Roma. Fa il tassista e gioca a calcio.

– Ema, 26 anni da Trieste. Fa il personal trainer e l’allenatore di crossfit,

– Igor, 27 anni di Roma. Fa il calciatore e aiuta il padre con la sua attività nel settore metalmeccanico.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2023

Tra le tentatrici, il volto noto è quello dell’influencer Greta Rossetti: Ecco chi sono tutte le ragazze single:

– Carola, 29 anni da Marino (Roma). È laureata in informatica.

– Valentina, 32 anni di Napoli. È diplomata in make-up e lashmaker. È mamma di un bambino di 7 anni e mezzo.

– Benedetta, 26 anni di Roma. Ha studiato moda all’università e ha creato una sua linea di costumi.

– Laura, 28 anni di Vasto (Chieti), ha uno shop online di vestiti.

– Greta, 24 anni di Melzo (Milano), sta iniziando a lavorare nel settore della contabilità.

– Rebecca, 21 anni di Empoli. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre.

– Matilde, 20 anni di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), studentessa universitaria di cultura e pratica della moda e hostess.

– Vale, 25 anni di Sanremo (Imperia), laureata in scienze motorie, è docente di educazione fisica.

– Roberta, 24 anni di Torre del Greco (Napoli) è ballerina professionista.

– Marika, 25 anni di Legnano (Milano). Ex assistente di volo.

– Cristina, 25 anni di Parma, laureanda in giurisprudenza;

– Nancy, 27 anni di Napoli, insegnante di pole dance.

– Ilaria, 28 anni di Rimini, studia igiene dentale ed è impiegata in una clinica medica.

– Carmen, 27 anni di Napoli fa l’onicotecnica.