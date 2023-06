Zip rotta? Non spendere per il prossimo vestito o per la sarta: ti basta un oggetto che hai in cucina

Quando la zip esce fuori dall’abito preferito può sembrare irreparabile: ma con il trucchetto giusto torna al suo posto senza nessuna spesa

Con il cosiddetto ‘fast fashion‘ la moda è diventata sempre più usa e getta. I prezzi competitivi proposti dai negozi dei brand più popolari che in ogni stagione lanciano le loro collezioni, rendono l’acquisto dei capi sempre più appetibili. Un’abitudine ormai radicata, che permette di togliersi più spesso qualche sfizio aggiungendo le ultime novità al proprio guardaroba. Ma allo stesso tempo non di certo ottimale da molti altri punti di vista.

Basta pensare, ad esempio, che non si tratta di una consuetudine positiva in quanto a spreco e impatto ambientale. Gli abiti vengono indossati e, al minimo segno di cedimento piccolo difettuccio, vanno a finire nel bidone della spazzatura. Senza contare poi, le conseguenze che questa modalità genera sul portafoglio. Sebbene infatti, l’acquisto di un nuovo giubbino, di una maglia o di un jeans possa sembrare sul momento non pesare poi così tanto, non andrà comunque a favore del risparmio.

Ma nonostante tutto, potrebbe accadere anche alla propria giacca o al proprio vestito preferito di andare incontro ad un problema molto comune. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di ritrovarsi con una zip che esce fuori dai binari. Inutili i tanti tentativi che si fanno invano per cercare di farla tornare al suo posto. Le soluzioni ultime dunque, appaiono rivolgersi alla mano di una sarta o addirittura di rinunciare e procedere alla prossima spesa. Ma ora non c’è bisogno di cedere a queste eventualità, poiché con il trucchetto giusto sarà possibile risolvere in un attimo. L’idea arriva dal web.

Basta questo impensabile utensile e la zip torna a posto: risolvi e risparmi

Gli imprevisti con il vestiario, si sa, accadono sempre nei momenti più impensabili. Proprio quando ci si prepara per un appuntamento importante o quando il turno di lavoro sta per iniziare, la zip traditrice finisce per rompersi uscendo dai binari. Un piccolo incidente che, tuttavia, non è per nulla irreparabile. Al contrario, basterà conoscere un piccolo segreto che eviterà ulteriori spese economiche.

Non è il caso di gettare via il proprio capo, come mostra il canale “dd.dika” su TikTok, tutto ciò che occorrerà per rimediare sarà una semplicissima forchetta. Esattamente la posata che ogni giorno si utilizza in cucina, sarà l’oggetto che aiuterà in un batter d’occhio a rimettere tutto apposto. Quello che si dovrà fare è tenere in orizzontale la forchetta, incastrando delicatamente la parte metallica centrale della zip posta fra i due fori, tra due dei dentini.

A questo punto si prenderanno poi i due binari che sono usciti fuori dalla zip e, tenendoli in corrispondenza dei due fori, si infileranno al loro interno. Essi permetteranno così alla zip di tornare a scorrere svolgendo la sua funzione correttamente e chiudendosi. Incredibile ma vero, un problema che per tutta la vita ha fatto pensare di dover rinunciare al proprio abbigliamento preferito sarà così risolto per sempre. L’incredibile vantaggio? Totalmente a costo zero!