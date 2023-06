Se tuo figlio ha la febbre, evita di fare queste cose: potresti metterlo in pericolo!

Quando il tuo bimbo ha la febbre non devi fare queste cose. Se le fai puoi metterlo in pericolo e fare ancora peggio!

Quando il nostro piccolo ha la febbre si rischia sempre il panico per nulla. La febbre può essere ovviamente di tante tipologie diverse ed ognuna comporta delle conseguenze differenti. La febbre infatti non va assolutamente sottovalutata ed allo stesso modo non va però nemmeno ed in nessuna misura sopravvalutata.

Questo infatti comporta solamente il rischio di aumentare il panico generale e di non fare il bene del bambino. La febbre dipende assolutamente dal valore della temperatura che ha e dagli altri sintomi che possono accompagnare l’aumento della temperatura corporea del piccolo. Bisogna essere razionali.

Non è facile di questi tempi essere genitori. Con l’avvento della pandemia e di tutto ciò che ha comportato è ovviamente complicato comprendere se il nostro piccolo ha qualcosa di più grave rispetto a quello che sembra o se magari si sta sottovalutando la situazione. Questo può risultare davvero difficile.

In ogni caso però si consiglia sempre di lasciar andare tutte le ansie e le paure e di mantenere la calma per fare la cosa giusta. Fare quello che si deve fare implica anche non essere troppo pressanti. Allo stesso modo non bisogna assolutamente fare alcune cose che possono aggravare la situazione.

Questo che segue è davvero un consiglio molto importante. Sapere che cosa fare può essere davvero di grande aiuto. Scopri subito tutto!

Non fare così quando il bambino ha la febbre. Svelato ciò che può aggravare!

I consigli per la salute dei nostri piccoli non sono mai abbastanza. Ovviamente bisogna fare tutto il necessario. Qui trovi un consiglio sul bambino che ti sarà davvero molto di aiuto. Quanto segue invece sono azioni da non fare quando ha la febbre!

In primis il bimbo non ha bisogno di rimanere a letto tutto il tempo. Ovviamente però i movimenti e le attività che deve svolgere in casa devono essere ridotte poiché il bambino non deve consumare molte energie. Queste infatti servono per combattere le infezioni e se il bimbo non ha molta energia potrebbe non riuscire a sconfiggere subito l’infezione.

Se si vogliono fare le spugnature al bambino bisogna prima dare il medicinale giusto consigliato dal medico. Se bisogna fare le spugnature perché si sente di doverle fare bisogna farlo solo ed esclusivamente dopo la somministrazione di un antipiretico. Se si fa in questo modo le temperature rimarranno stabili. Se si fanno le spugnature senza un antipiretico, le temperature saranno sbalzate e non ci sarà modo poi di combattere l’infezione nel migliore dei modi per il bambino.

Non bisogna ricoprire sotto le coperte il bambino. Coperte con coperte non faranno altro che aumentare la temperatura corporea del bambino al di sopra di quello che deve. Il bambino deve sentirsi confortevole. Bisogna aggiungere, nel caso in cui faccia davvero molto freddo, solo le coperte necessarie al bambino per sentirsi al calduccio.

Allo stesso modo non bisogna assolutamente fare in modo che il nostro bimbo stia sotto le coperte con faccia e naso. Se infatti ci sono germi e batteri quelli rimarranno sotto le coperte. Non fare questi errori!