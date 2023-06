Non fare più errori, solo così calcoli la dose giusta di sciroppo da dare al tuo bambino!

Se fai così calcoli la dose giusta di sciroppo da dare al tuo bambino. Questo è l’unico metodo efficace!

Succede molto spesso che con i cambi di stagione i nostri bambini vadano in contro a influenze stagionali e non solo. Purtroppo per quanto si cerchi sempre di fare la massima attenzione succede che il nostro piccolo contragga l’influenza e non si possa fare nulla per evitarlo. Ovviamente bisogna mantenere la calma e non andare subito in panico davanti ad un avvenimento del genere. Qualora infatti sia qualcosa di grave bisogna subito chiedere un parere medico di urgenza. I nostri tempi di reazione sono la cosa più importante in questi casi.

Quando però si tratta invece di una influenza semplice bisogna parlarne con i medici per comprendere che cosa fare. Il medico prescrive lo sciroppo e bisogna poi che il bambino lo prenda senza troppi se e senza troppi ma. Ne vale ovviamente della salute del nostro piccolo e per questo bisogna fare tutto il possibile. Il medico ci dice la quantità di sciroppo da prendere e ci fa sapere che quindi è quella standard e non dobbiamo assolutamente preoccuparci.

Succede però che non ce lo segniamo e quando torniamo a casa ci dimentichiamo la quantità da dare. Che cosa si può fare? Bisogna fare così e si risolverà tutto velocemente!

Quanto sciroppo devi dare al tuo bambino? Scoprilo subito così!

Quando si tratta del benessere dei nostri figli siamo pronti a fare di tutto e di più, anche le cose che di solito non pensiamo di riuscire a fare. Qui trovi dei consigli davvero molto utili in merito a come prendersene cura. Per quanto riguarda lo sciroppo devi invece fare un semplice calcolo.

Lo sciroppo ha bisogno del misurino apposito. Di solito ci sono già all’interno dello scatolo con il flacone. Bisogna moltiplicare il peso del bambino per 0,3. Il risultato sarà uguale alla quantità di sciroppo che bisogna dare al proprio bambino. Se ad esempio il bimbo pesa 25 kg allora bisognerà fare 25 x 0,3. Il risultato sarà 7,5 e quindi bisognerà dare questo quantitativo di sciroppo al bambino. Bisogna poi ovviamente fare sempre attenzione all’orario in cui bisogna dare lo sciroppo. In genere è ogni 12 ore e quindi bisognerà darlo ad esempio a mezzogiorno e poi a mezzanotte.

Questi accorgimenti sono necessari soprattutto quando si dimentica la quantità prescritta dal medico pediatra. Ovviamente però ricorrere a questo calcolo è necessario qualora non si riesca proprio assolutamente a rintracciare il medico e magari bisogna dare in modo mandatorio lo sciroppo al piccolo nelle ore prestabilite.

Conviene infatti in ogni caso avere sempre il medico pediatra a portata di telefono e click. In questo caso specifico infatti qualora non si riesca nemmeno a comprendere il libretto delle istruzioni sull’utilizzo dello sciroppo in base al peso, il metodo migliore risulta essere questo calcolo.

Il personale autorizzato e professionisti del settore sono però sempre la soluzione migliore quando si tratta di bambini e per questo vanno tenuti in considerazione per primi!