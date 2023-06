Il trucco della nonna ti salva la vita: solo cosi puoi bere il caffè in tutta sicurezza!

Il consiglio della nonna è davvero quello più efficace per il caffè. Scopri subito cosa fare e con questo trucco della nonna risolvi tutto!

Quando si tratta del caffè bisogna sempre fare massima attenzione perché non si sa mai che cosa possa accadere. C’è bisogno sempre infatti di avere degli accorgimenti che ci permettano di capire al meglio che cosa fare. Soprattutto quando poi si tratta della mica tradizionale bisogna davvero seguire delle regole ben precise anche per la conservazione della stessa.

Sembra che sia infatti facilissimo. La realtà è che non lo è per niente. Le attenzioni richieste dalla macchinetta del caffè infatti riguardano anche il suo contatto con l’esterno e soprattutto con il modo con cui poi viene riposta. Col trucco della nonna si risolve molto tranquillamente.

Il caffè ha davvero un dolce sapore per tutti coloro che amano questo tipo di sapori amarognoli e caffeinosi. C’è davvero chi infatti senza il caffè non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Chi poi ne prende anche più di tre al giorno. Alcuni amano poi definirsi veri e propri caffeinomani. In ogni caso però bisogna sapere davvero con certezza che bere troppo caffè fa male e che bisognerebbe assolutamente dosarsi in modo tale da non esagerare con l’utilizzo.

Ovviamente però offrire una tazzina di caffè ad un ospite non fa per niente male. Bisogna però sapere bene che cosa fare dopo con la macchinetta del caffè. Il trucco della nonna fa per te!

Il trucco della nonna tiene la macchinetta del caffè perfettamente pulita!

Ci sono molteplici accorgimenti da osservare quando si tratta del caffè e della mica. Qui trovi un consiglio davvero molto utile proprio sul caffè. Quanto segue invece ti farà ben capire come tenere la moca al sicuro.

Quando si finisce di fare il caffè ovviamente la moca va pulita dividendola nei suoi tre componenti. Quello che però bisogna poi fare, dopo aver asciugato per bene la moca, è mettere un pezzo di tovagliolo di carta nel pezzo della moca che si usa per metterci poi l’acqua dentro. Questo permette infatti all’umidità di essere catturata dalla carta e di non depositarsi poi nella moca. Facendo in questo modo quando poi dovrai fare di nuovo il caffè basterà togliere il tovagliolo, dare una piccola sciacquatina e poi fare il caffè.

Se si fa in questo modo non si avrà più umidità nel caffè e semplicemente il sapore sarà di gran lunga migliore e senza rischi per la salute. Il deposito di umidità può infatti davvero creare dei danni poiché può sia rompere la moca che danneggiare la salute.

Un altro trucco davvero molto importante è quello di pulire la cernierina in gomma che si trova nel pezzo in cui poi il caffè deve filtrare liquido attraverso i piccoli foretti. Questa si può togliere con l’utilizzo delle unghie o di un cucchiaio. Ovviamente bisogna però fare attenzione a non graffiarla o romperla.

Questi consigli sono davvero semplicissimi e con il trucco della nonna ti assicuri un caffè perfetto senza il minimo sforzo. Fai così e non te ne pentirai assolutamente. È perfetto e si risparmia!