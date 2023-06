Un chiletto in più e il jeans non si chiude? Non trattenere il respiro, con questo trucco risolvi in un attimo senza buttarlo

Basta poco per ritrovarsi con i jeans che non abbottonano più: non è il caso di eliminarli per passare ai prossimi, con l’idea geniale dei social torni ad utilizzarli in un batter d’occhio.

Una delle piccole questioni quotidiane che ci si pone è senza dubbio: “Che cosa mi metto?”. Una domanda che, il più delle volte, è dettata puramente da una vanità estetica, conseguente ad una passione per la moda e per le tendenze. Ma spesso può trattarsi anche di un problema un po’ più reale, ossia generato magari da repentini cambi di taglia.

Sebbene si possa trattare di processi del tutto naturali dovuti a varie fasi della vita, rendersi conto di aver assunto qualche chiletto di troppo può diventare un piccolo trauma. Soprattutto se magari, questo porta a capire di non riuscire più ad indossare i propri capi. Non si tratta soltanto del fatto che il proprio corpo prenda una forma diversa (che non è sempre uno svantaggio), ma principalmente che questa incida sul proprio guardaroba.

Sarà capitato a tutte nella vita, di mettere un paio di jeans e fare la scoperta più spiacevole: non si chiudono più. Una notizia che porta inevitabilmente ad un senso di frustrazione, poiché magari proprio quello era il proprio pantalone preferito e non si era preparate in alcun modo all’idea di buttarlo. Il tutto si traduce in più, in un grande spreco a livello economico, perché se il denim non abbottona si renderà necessario acquistarne un altro e la spesa potrebbe pesare sul portafoglio. Ma non è il caso di disperare. Dal web è arrivata l’idea geniale che risolve il problema in un attimo.

Ti basta un oggetto e torni a indossare il tuo jeans preferito: la soluzione senza sprechi

Da ormai diversi anni quel bellissimo paio di jeans che vestiva benissimo aveva il suo posto nell’armadio e la sola idea di doversene disfare fa avere un tuffo al cuore. Oppure si trattava di un nuovo arrivato, che soltanto per poco tempo ha avuto l’occasione di essere sfoggiato prima di rendersi conto che ormai è troppo tardi. Il problema di una taglia in più non deve essere motivo di scoraggiamento, dopotutto il denim potrebbe restringersi anche a causa di un lavaggio scorretto.

Ma quale può essere un’alternativa valida per ritornare ad usarlo senza correre in negozio a comprare il prossimo paio? Semplice ed immediata, arriva dal canale TikTok della seguitissima blogger Chiara Monteleone, che in un video ha messo in pratica il suo trucchetto che consentirà di non dire addio al proprio jeans. Tutto ciò che c’è da fare, è munirsi di un oggetto che tutte hanno a portata di mano: un comunissimo elastico per capelli. Per un effetto più “invisibile”, sarà meglio optare per quelli sottili.

Il primo step sarà passarlo nell’occhiello tenendo entrambe le estremità con le dita (una deve essere dentro e l’altra fuori). A questo punto si dovranno poi usare indice e pollice per allargare gli occhielli che si sono appena formati e che andranno poi posizionati attorno al bottone. Incredibile ma vero, il segreto è tutto qui: l’occhiello si avvicinerà al bottone anche se non riesce ad entrarvi, mantenendo il jeans chiuso e garantendo la massima mobilità e comodità. E quella cena abbondante non sarà più un problema!